Yle: Näin rajoituksia purettaisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatautitilanteen helpottaessa hallitus pyrkii mahdollisimman nopeasti eroon koronarajoituksista.

Ylen uutiset sai eri lähteistä nähtäväkseen hallituksen torstaina esittelemän suunnitelman. Valtioneuvosto julkaisee suunnitelman kokonaisuudessaan huomenna.

Sen mukaan peruskoulut siirtyvät lähiopetukseen todennäköisesti jo huhtikuussa. Kokonaan suljettuna olleet ravintolat avautunevat myös tässä kuussa.

Rajoitusten poistamiseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Jos tautitilanne ottaa takapakkia, rajoitukset voivat pysyä pidempään tai niitä saatetaan jopa joutua kiristämään.

Hallitus seuraa rajoitusten purkamisen aikana rokotekattavuutta. Hallituksen oletus on, että huhtikuussa iäkkäimmät ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa. Suunnitelman mukaan toukokuussa myös muihin riskiryhmiin kuuluvat ihmiset ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa.

Tavoite on, että kesäkuussa työikäisen väestön rokotekattavuus olisi yli 50 prosenttia. EU:n tavoite on 70 prosenttia. Heinä-elokuun tavoite on, että koko työikäinen väestö olisi saanut ensimmäisen rokoteannoksensa sekä ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat olisivat saaneet myös toisen rokoteannoksensa.

Hallitus nojaa rajoitusten purkusuunnitelmassa terveysviranomaisten arvioon, jonka mukaan koronaviruksen aiheuttama tautitilanne alkaisi helpottaa huhti-toukokuussa. Jos näin käy, syntyisi mahdollisuus yhteiskunnan toimintojen vähittäiselle avaamiselle kesää kohti.

Hallituksen suunnitelman mukaan kaikista varotoimista ei voisi luopua kesälläkään. Edelleen osa ihmisistä olisi rokottamatta ja viruksen herkemmin tarttuva muunnos olisi todennäköisesti jo eniten tartuntoja aiheuttava virusmuoto koko maassa. Suunnitelmassa ennakoidaan, että tartuntojen määrä alkaisi nousta uudelleen elokuussa, kun ihmisten väliset kontaktit kouluissa ja työpaikoilla lisääntyvät.

Yleisistä hygieniakäytännöistä käsienpesuineen on edelleen tarkoitus muistuttaa ihmisiä.

Hallitus ei ala purkaa rajoituksia automaattisesti kevään ja kesän aikana. Tautitilanteen pitää kehittyä suotuisaan suuntaan, ennen kuin rajoituksia voidaan purkaa. Koronaviruksen esiintyvyyden pitää laskea 50 tapaukseen 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana koko maassa. Tämän lisäksi tartuntaketjut pitäisi olla hyvin hallussa ja positiivisten tulosten osuus kaikista koronatesteistä täytyisi olla alle 1,5 prosenttia.

Hallitus pyrkii koordinoimaan rajoitusten purkua myös EU-maiden kanssa. EU-maat ovat sopineet, että ulkorajoja voidaan avata siinä vaiheessa, kun naapurimaiden tautitilanteet ovat yhteneväiset.

Matkoille pääsisi EU:n koronapassilla

EU-maat valmistelevat yhteistä “koronapassia”, jolla pääsisi matkustamaan. Se tarkoittaisi, että rokotuksen saaneet sekä ne, joilla on negatiivinen testitulos tai ne, jotka ovat sairastaneet koronan, pääsevät matkustamaan vapaammin.

Hallituksen suunnitelman mukaan Suomi valmistautuu siihen, että suomalaisten rokotepassi olisi valmiina kesän lopussa. Se toteutetaan sähköisiä potilastietoja sisältävää Omakanta-järjestelmää hyödyntäen. EU:n komissio on toivonut, että järjestelmät olisivat valmiina kesäkuun lopussa, mutta moni maa on ilmoittanut jäävänsä tästä aikataulusta.

Yhdenvertaisuuden takia koronapassia käytettäisiin Suomessa todennäköisesti vain matkailussa. Hallituksen suunnitelmassa kirjoitetaan, että ”ripeän rokotustahdin vuoksi hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ottaa käyttöön erioikeusjärjestelmiä rokotuksen saaneille”. Rajoitukset koskisivat kotimaassa yhä kaikkia suomalaisia.

Hallitus arvioi, että EU-alueella työmatkaliikenne sekä perheiden ja sukulaisten matkustaminen avautuisi touko-kesäkuussa. Työmatkaliikenne EU:n alueelle muista kuin EU-maista saattaisi avautua mahdollisesti alkusyksystä.

Ravintoloilla yhä tiukat rajoitukset

Nykyinen ravintoloiden sulku suurimmassa osassa Suomea päättyy sunnuntaina 18. huhtikuuta. Sen jälkeen hallituksen suunnitelman mukaan ravintoloiden avautumiseen liittyisi asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia.

Tiukimmillaan pahimpien tautialueiden ravintolat voitaisiin määrätä lopettamaan anniskelu jo kello 17 ja sulkemaan ovensa jo kello 18.

Asiakaspaikkarajoitukset voisivat olla tiukimmillaan sellaiset, että ruokaravintoloiden asiakaspaikoista vain puolet olisi käytössä. Pubeissa ja muissa lähinnä alkoholimyyntiin keskittyvissä ravintoloissa saisi tiukimmillaan olla käytössä vain kolmasosa asiakaspaikoista.

Mikäli tautitilanne paranee, todennäköistä on, että tiukin ravintolasäätely koskisi pienempää määrää alueita kuin nykyinen ravintolasulku.

Tapahtumat avautuisivat kolmessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa olisi mahdollista järjestää tapahtumia, joissa osoitetaan katsojille omat paikat ja seurueet pystyisivät välttämään lähikontakteja toistensa kanssa. Tällöin valtakunnallisen ilmaantuvuusluvun pitäisi olla 75 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana. Alueellinen epidemiatilanne pitäisi olla myös hallinnassa.

Toisessa vaiheessa olisi mahdollista järjestää “isompia tilaisuuksia”, mutta enimmäisyleisömäärä pitäisi olla mitoitettu tilan mukaan. Tässä tilanteessa valtakunnallinen ilmaantuvuusluku saisi olla korkeintaan 50.

Kolmannessa vaiheessa rajoitukset poistuisivat, kun uusia tartuntoja ilmaantuisi enää satunnaisesti Suomessa.

Osana rajoitusten purkua hallituksen tarkoituksena on harkita kasvomaskisuosituksesta ja etätyösuosituksesta luopumista kesäkuun alussa. Kasvomaskisuosituksen ja etätyösuosituksen palauttamista harkitaan kuitenkin uudelleen vielä elokuussa.