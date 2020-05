Yle: Kymmenet kuntajohtajat saaneet laittomasti valtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erityisvaltaa on päätöksissä perusteltu poikkeuslain pykälällä, joka ei ole edes voimassa.

Kymmenissä suomalaisissa kunnissa valtaa on siirretty kunnanjohtajalle, kaupunginjohtajille tai pormestarilla vedoten pykälään, joka ei ole koskaan astunut voimaan, ilmenee Ylen selvityksestä.

Yle löysi 29 kuntaa, joissa poliittiset päättäjät ovat antaneet kunnanjohtajalle, kaupunginjohtajalle tai pormestarille poikkeuksellista valtaa koronaepidemian vuoksi.

Monen kunnan päätöksessä vedotaan poikkeuslain pykälään 108. Pykälä käsittelee kuntien hallinnon järjestämistä valmiuslain ollessa voimassa. Se ei kuitenkaan missään vaiheessa ole astunut voimaan, sillä pykälän voimaantulo vaatisi erillisen päätöksen. Hallitus ei ole missään vaiheessa aktivoinut kyseistä pykälää.

Ylen haastatteleman Itä-Suomen yliopiston kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkosen näkemys on, että valmiuslakiin perustuvat vallansiirtopäätökset ovat laittomia, koska niille ei ole juridista pohjaa.

Kuntien päätöksenteossa löytyy Ylen haastattelemin asiantuntijoiden mukaan myös muitakin epäkohtia. Yhdessä tapauksessa kunnanjohtaja on itse valmistellut ja esittänyt päätöstä, jossa hänelle on siirretty poikkeuksellista valtaa, vaikka jääviytensä vuoksi hän ei saisi osallistua asian käsittelyyn. Oikeusoppineet arvelevat, että virheellisten päätösten taustalla on enemmänkin poikkeuslain huono tuntemus kuin varsinainen vallanhalu.

Samalla selvityksessä ilmeni, että päätösten esittelytekstien sisällöt ovat laajalti samankaltaisia, jopa identtisiä. Se on jäänyt epäselväksi, mistä virheellinen poikkeuslain tulkinta on saanut alkunsa. Kuntaliitto vastaa Ylelle, että se ei ole ohjeistanut kuntia toimimaan kyseisellä tavalla.