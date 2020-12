Yle: Korona-altistuneet hoitajat töissä vanhusten sairaalassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käytäntöä kutsutaan sovelletuksi karanteeniksi.

Koronavirukselle altistunutta hoitohenkilökuntaa on ollut töissä pääosin vanhuksia hoitavassa Tampereen Rauhaniemen sairaalassa, Yle kertoo.

Tehy on kannellut jo aiemmin eduskunnan oikeusasiamiehelle virukselle altistuneiden hoitajien ja lääkärien määräämisestä töihin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Samaa käytäntöä on siis noudatettu myös Rauhanniemessä.

Kyse on ”sovelletusta karanteenista”. Siinä työnantaja määrää altistuneet normaalisti töihin, mutta muuten karanteeniin. Altistuneet eivät siis voi esimerkiksi käydä kaupassa tai käyttää julkista liikennettä.

Tampereen kaupungin epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsäsen mukaan sovellettua karanteenia on käytetty tilanteessa, jossa yksikössä on ollut niin paljon altistumisia, että potilasturvallisuuden on katsottu vaarantuneen.

Käytäntöä on perusteltu THL:n tästä löytyvällä ohjeella.

Siinä todetaan, että jos 10 vuorokauden karanteeni ei ole toteutettavissa esimerkiksi ilman, että sosiaali- terveydenhuollon yksikön toiminta vaarantuu, työntekijä voi jatkaa työssä tai palata työhön aiemmin. Tämän todetaan olevan mahdollista vain, jos työntekijä käyttää työssään jatkuvasti kirurgista suu-nenäsuojusta eikä hoida vaikeasti immuunipuutteisia potilaita.

Rauhanniemen osastolla oli todettu viime viikon perjantaihin mennessä yhteensä 13 koronatapausta. Tartuntoja on niin potilailla kuin henkilökunnallakin. Tuore tartuntojen määrä selviää myöhemmin tänään.