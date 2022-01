Yksi asia yhdistää USA:n kongressitalon valtaajia

Washington D.C.:ssa mellakoi vuosi sitten joukko, joka oli huolissaan valkoihoisten asemasta.

Chicagon yliopiston tutkijaryhmä arvioi, että todelliset ääriryhmät olivat vähemmistössä vuosi sitten, kun silloisen presidentti Donald Trumpin kannattajat valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa 6. tammikuuta 2021.

– Tammikuun kuudetta ei suunniteltu joukkohyökkäykseksi vaan pikemminkin rekrytointitilaisuudeksi, jossa tarkoitus oli saada koko väestö liikkeelle. Radikaaleille Trumpin tukijoille se oli protesti, joka kasvoi joksikin suuremmaksi, sanoo historiantutkija Kathleen Belew The Atlantic -lehdessä.

Yhdysvaltain hallinto arvioi viime vuonna, että ryhmä koostui väkivaltaisista ääriliikkeiden yksittäisistä kannattajista ja pienistä ryhmistä. Tutkijaryhmä halusi selvittää, pitääkö väite paikkansa.

Ryhmä kiinnitti huomiota valtaajaryhmän korkeaan keski-ikään, joka oli 41,8 vuotta. Yleensä väkivaltaisten protestien osallistujat ovat 20–30-vuotiaita, mutta tällä kertaa ikähajonta oli suurempi.

– Tämä herätti huomiomme ensimmäisenä, koska se oli hyvin epätyypillistä, sanoo äärioikeistoa pitkään tutkinut Robert A. Pape.

Myös tekijöiden taloudellinen asema poikkesi tavallisesta. Normaalisti ääriliikkeiden edustajista joka neljäs on työtön, Pape sanoo. Luku perustuu poliisin tilastoihin. Washingtonissa kuitenkin vain seitsemän prosenttia oli työttömiä. Useampi kuin joka toinen teki ”valkokaulustyötä” eli asiantuntijatyötä tai johti omaa yritystään. Joukossa oli väitelleitä tohtoreita, arkkitehtejä, Googlen asiantuntija, markkinointiyrityksen toimitusjohtaja ja ulkoministeriön virkamies.

– Edellisen kerran, kun keskiluokkainen valkoinen väki ryhtyi väkivaltaan, näin tapahtui Ku Klux Klanin nousun aikaan 1930-luvulla, Pape sanoo.

Valtaajien joukossa toki oli jäseniä ääriryhmistäkin, joita ovat Proud Boys, Oath Keepers ja Three Percenters. Rikossyytteen saaneiden joukossa näitä oli kuitenkin vain joka seitsemäs.

Valtaajat eivät tulleet Trumpin kannatusalueilta, päinvastoin. Mitä suurempi osuus tietyllä alueella äänesti Trumpia, sitä epätodennäköisemmin alueella asunut henkilö osallistui valtaukseen. Ja mitä maaseutumaisempi alue, sitä epätodennäköisemmin siellä asuva henkilö osallistui valtaukseen, vaikka Trumpia äänestettiin erityisesti maaseudulla.

Tutkijaryhmä löysi valtaajien taustatekijöistä vain yhden selittävän seikan: valtaajat tulivat todennäköisimmin alueelta, jossa valkoihoisten osuus laskee.

Pape sanoo, että mitä enemmän valkoihoisten osuus alueella oli vuosina 2015-2019 pudonnut, sitä todennäköisemmin valtaaja asuu alueella. Yhteys todettiin vahvaksi, ja se päti koko Yhdysvaltain alueella. Meksikolaisia ei tässä tarkastelussa luettu valkoihoisten ryhmään kuuluvaksi.

Pape toteaakin, että kongressinvaltaajat uskovat väestönvaihtoteoriaan. Alun perin Ranskasta lähtenyt teoria väittää, että valkoihoiset kristityt joutuvat maahanmuuton takia muslimien korvaamaksi.

Trumpin puhe tammikuun kuudentena päivänä vuosi sitten noudatteli Papen mukaan väestönvaihtoteorian oppeja. Trump väitti, että Yhdysvaltoihin kohdistuu hyökkäys ja hänen tukijansa ovat ainoita, jotka voivat torjua hyökkäyksen. Hän kehotti kannattajiaan taistelemaan.

Vastaavaa retoriikkaa käytti 33 vuotta sitten Jugoslavian serbijohtaja Slobodan Milošević, Pape arvioi. Milošević syytti muslimeja serbien orjuuttamisesta ja oli osaltaan lietsomassa Jugoslavian hajoamissotia. Papen mielestä Trump onnistui Miloševićin tavoin käyttämään kolmea keskeistä keinoa, joilla ihmiset saadaan ryhtymään väkivaltaan.

– Elämäntapamme jatkuminen on pelissä. Kansakuntamme kohtalo määritellään nyt. Vain aidot ja rohkeat patriootit voivat pelastaa maamme, Pape tulkitsee Trumpin puheen sisältöä.

Kongressinvaltaajien taustoja on selvitetty muuallakin. CBS-uutiskanava on käynyt läpi oikeuden asiakirjoja ja syytettyjen penkille päätyneiden taustatietoja. CBS laskee, että 81 syytetyllä on sotilastausta. Yhteensä syytteen on saanut 700 kongressinvaltaukseen osallistunutta.

Enemmistö näistä 81:stä valtaosa on veteraaneja eli he eivät enää ole aktiivipalveluksessa. Vain viisi oli aktiivipalveluksessa sillä hetkellä, kun he osallistuivat valtaukseen.