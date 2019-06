Yhdysvallat lisäsi kyberhyökkäyksiä Venäjän voimaloihin

Yhdysvaltojen viranomaislähteiden mukaan strategia Venäjää kohtaan on muuttunut aggressiivisemmaksi.

Yhdysvallat on lisännyt digitaalisia tunkeutumisia Venäjän sähköverkkoon, uutisoi The New York Times. Lehden nimettöminä haastattelemat viranomaislähteet ovat kertoneet, että Yhdysvallat on pyrkinyt tunkeutumaan aikaisempaa syvemmälle Venäjän sähköverkoon ja muihin strategisiin kohteisiin.

Julkisesti viranomaiset eivät ole antaneet tietoja siitä, mitä toimia ja kuinka syvällä Venäjän verkossa on tehty.

Presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John R. Bolton sanoi kuitenkin tämän viikon tiistaina, että Yhdysvallat on tarkastelee nyt laajemmin potentiaalisia digitaalisia kohteita.

– [Teemme tämän] sanoaksemme Venäjälle, tai kenelle tahansa meitä vastaan kyber-hyökkäyksiä tekevälle, että siitä joutuu maksamaan, Bolton sanoi.

Sähköverkkoihin kohdistuneet hyökkäykset eivät suurvaltojen välillä ole tuore asia. Lehden mukaan Yhdysvallat on asentanut tiedustelulaitteita Venäjän sähköverkkoon ainakin vuodesta 2012. Nyt strategia on kuitenkin muuttunut aggressiivisemmaksi. Tavoitteena on toisaalta varoittaa Venäjää, toisaalta valmistautua suorittamaan kyberiskuja, jos maiden välille puhkeaa konflikti.

– Se on mennyt paljon, paljon aggressiivisemmaksi viime vuosina, sanoi The New York Timesin haastattelema tiedustelu-upseeri.

– Teemme nyt asioita mittakaavalla, jota ei olisi voinut edes ajatella muutama vuosi sitten.

Osaltaan Yhdysvaltojen uusi strategia on vastausta Venäjän toimiin Yhdysvaltojen infrastruktuurissa. Sekä yhdysvaltojen kotimaan turvallisuuden virasto että liittovaltion poliisi FBI ovat vuosia varoittaneet, että Venäjä on asentanut yhdysvaltojen sähkölaitoksiin sekä kaasu- ja öljyputkiin haittaohjelmia.

– Se on 2000-luvun sotalaivadiplomatiaa, sanoo Robert M. Chesney, Teksasin yliopiston oikeustieteen professori, joka on tutkinut digitaalisten hyökkäysten laillista perustaa.

– Näytämme vastustajalle, että kykenemme aiheuttamaan merkittäviä vaurioita oikeastaan tekemättä mitään. Ennen tapasimme ankkuroida sotaaivat niin, että ne näkyivät rannalle. Nyt ehkä pääsemme avainjärjestelmiin, kuten sähköverkkoon, Chesney sanoi.