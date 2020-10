Yhdessä kaupungissa koronatilanne selvästi pahempi kuin muissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaasan koronailmaantuvuus on yli 700.

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus oli tiistaina julkistettujen tautilukujen jälkeen 51,1 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Selvästi pahin ilmaantuvuusluku on yhä Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuus on 353,3.

Alla näkyvissä kaaviossa näkyy, että Vaasan kaupunki on selväsi suurten kaupunkien pahinta korona-aluetta. Kaavioihin on listattu Suomen 40 suurinta kaupunkia liikennevalomallin mukaan.

Vaasassa koronailmaantuvuus huitelee yli 700:ssa. Seuraavaksi pahin tilanne on Helsingissä, jonka ilmaantuvuus on 130:n luokkaa. Jyväskylä on kolmantena reilun 100 tautitapauksen ilmaantuvuudella.

Muita yli 50:n ilmaantuvuuden kaupunkeja ovat nyt Espoo, Vantaa ja Turku.

Kunnat 21-40 liikennevaloina Kangasala ja Riihimäki vihreältä oranssille.

Ylöjärvi oranssilta punaiselle. Perusvaihe vihreä alle 10

Kiihtyvä oranssi 10-25

Leviävä punainen 25-50

? violetti yli 50 pic.twitter.com/YaKDAAnURq — Marianne K-V-E (@Marianne_KVE) October 20, 2020