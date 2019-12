Yhä yksi al-Hol-kysymys – näin se jäi vastaamatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ben Zyskowicz haluaisi tietää kansainvälisistä sopimuksista.

Eduskunnan budjettikeskustelussa ulkoministeriön pääluokasta keskiviikkona kokoomuksen Ben Zyskowicz kysyi al-Holin leirin suomalaisista.

– Tässä keskustelussa on monta ulottuvuutta, mutta minua henkilökohtaisesti on häirinnyt se, että sekä tässä salissa että tämän salin ulkopuolella on vedottu siihen, että kansainvälinen oikeus ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset velvoittavat meidät auttamaan sieltä lapset Suomeen ja lasten edun niin vaatiessa myös äidit Suomeen, Ben Zyskowicz aloitti.

– Kun Suomen linja tässä suhteessa poikkeaa kaikkien muiden pohjoismaiden linjasta, ja myös useimpien muiden EU-maiden linjasta, niin kysyn yksinkertaisesti ulkoministeri Haavistolta. Mitkä ovat ne kansainväliset sopimukset, eli mikä on se osa kansainvälistä oikeutta, joka sitoo Suomea ja velvoittaa meitä, mutta ei samalla tavalla sido muita pohjoismaita ja useimpia muita unionin maita?, Zyskowicz kysyi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi näin:

– Edustaja Zyskowicz, eilisessä keskustelussa näihin kysymyksiin vastasin niin perinpohjin puoli neljä aamuyöllä, että toivon että voidaan palata niihin muissa yhteydessä, Pekka Haavisto totesi.

Yön eduskuntakeskustelussa Pekka Haavisto ei kuitenkaan vastannut tai puhunut Zyskowiczin tarkoittamista kansainvälisistä sopimuksista mitään. Haavistolta kysyi niistä yöllä kokoomuksen Heikki Vestman: ”mikä on se sopimus, joka velvoittaa Suomen tuomaan tarvittaessa myös Isis-naiset leiriltä, jos lapsen etu niin vaatii, mutta ei muita Pohjoismaita? Onko siis niin, että hallituksen mielestä muut Pohjoismaat eivät ole oikeusvaltioita ja ne eivät noudata ihmisoikeuksia?”.

Näihin kysymyksiin Haavisto ei siis yöllä vastannut.

Zyskowicz oli kysynyt asiasta turhaan aiemmin tiistaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r.).

Opposition kansanedustajat kokivat al-Holista tiistaina käydyn välikysymyskeskustelun jälkeen, ettei ulkoministeri antanut vastauksia siinä esitettyihin kysymyksiin.