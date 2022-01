”Voimme harrastaa normaalisti” – tällainen on koronapassi Sveitsissä

Sveitsissä yhteiskunta pidetään auki kolmiportaisen koronapassin ja maskipakon avulla.

Sveitsissä yhteiskunta pyritään pitämään auki laajalla koronapassin käytöllä. Toisin kuin Suomessa, sovelletaan passia laajasti muun muassa harrastus- ja kulttuuritoiminnassa. Lisäksi passi ja erilaiset tapahtumat ja tilat on jaettu eri kategorioihin henkilön suojan tason ja tilanteen koronariskin mukaisesti.

Koronapassi ja maskipakko yhdessä muodostavat Sveitsissä kolmiportaisen luokituksen. Erilaisilla sisätiloilla, palveluilla ja tapahtumilla on omat riskiluokituksensa, jonka mukaisesti käytössä on jokin koronapassin kolmesta eri kategoriasta.

3G luokitellun passin saa, jos on rokotettu, toipunut koronataudista tai on negatiivinen testitulos. 2G-passin saa vain, mikäli on rokotettu tai toipunut koronataudista. Kirein luokitus on 2G+-passilla, johon vaaditaan joko rokotus tai todistus sairastetusta koronataudista sekä negatiivinen testitulos.

2G+-passin vaatimuksen negatiivisesta testituloksesta voi kiertää, mikäli rokotus tai todistus sairastetusta taudista on korkeintaan neljä kuukautta vanha.

Matalimman tason 3G-passilla pääsee esimerkiksi ulkotapahtumiin, jossa on yli 300 ihmistä ja jossa ei tanssita. 2G-passilla pääsee esimerkiksi baareihin ja ravintoloihin sekä sisätapahtumiin kuten konsertteihin ja teattereihin, museoihin, kirjastoihin, kuntosaleille.

Näiden lisäksi 2G-passilla voi osallistua urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin sisätiloissa. Koronapassin lisäksi edellä mainituissa paikoissa ja tapahtumissa on maskipakko ja ruokailupaikoissa täytyy pysyä omilla istumapaikoillaan. Mikäli näitä vaatimuksia ei voida täyttää, tulee käytössä olla 2G+-passi.

Tiukin 2G+-passi vaaditaan esimerkiksi yökerhoissa ja muissa paikoissa, joissa tanssitaan, kylpylöissä ja uintiharjoituksissa sekä puhallinorkesteriharjoituksissa.

2G+ passia voidaan vaatia myös sellaisissa 2G-luokitelluissa paikoissa, joissa halutaan luopua maskipakosta. Palveluntuottaja voi myös halutessaan ottaa käyttöön koronapassin, vaikkei sitä lain mukaan kyseisessä tilassa tai tapahtumassa vaadittaisikaan. Tällaisia paikkoja voivat olla esimerkiksi baarien ja ravintoloiden terassialueet, ulkoilmamyyjäiset ja työpaikat.

Paikat, joissa passia ei vaadita ollenkaan ovat esimerkiksi julkiset kulkuvälineet, kaupat, kampaamot, uskonnolliset maksimissaan 50 henkilön tilaisuudet ja työpaikkaruokalat.

”Palvelut auki”

– Koronapassin ja maskin turvin sekä aikuiset että lapset voivat harrastaa normaalisti, Sveitsissä asuva suomalainen hammaslääkäri Jenni Hjerppe kertoo Verkkouutisille.

– Esimerkiksi käyttämäni kuntosali olisi konkurssin partaalla, mikäli tulisi vielä kolmas lockdown. Koronapassilla pystytään siis pitämään palvelut auki ja suojamaan elinkeinoelämää, hän jatkaa.

Sveitsissä on 8,6 miljoonaa asukasta, joista tällä hetkellä ensimmäisen rokotuksen on saanut 69,07 prosenttia väestöstä (tilanne 7.1.), vastaava luku Suomessa on 77,5 prosenttia (9.1.). Toisen rokotuksen Sveitsissä on saanut 67,1 prosenttia (Suomi 74,1 prosenttia) ja kolmannen 28,3 prosenttia (Suomi 26,1 prosenttia). Sveitsin rokotuskattavuus on selkeästi heikompi kuin monien muiden Euroopan maiden.

Päivittäinen laboratoriovarmennettu tartuntaluku on Sveitsissä tällä hetkellä noin 30 000, esiintyvyysluvun ollessa 2751,25 sataatuhatta asukasta kohti. Kuolleita pandemian alusta saakka on raportoitu liki 12 000.

Koronapassi on ollut käytössä Sveitsissä syyskuusta saakka. Marraskuussa koronapassin kannatusta mitattiin kansanäänestyksellä, jossa 62 prosenttia kansasta äänesti passin puolesta. Vain kahdessa kantonista 26:sta yli puolet äänesti koronapassia vastaan.