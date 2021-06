”Vladimir Putinin poliittinen ahdinko syvenee”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän valtapuolueen kannatus on vajonnut oppositiopoliitikon mukaan kriittisiin lukemiin.

Venäjän syksyllä järjestettävien parlamenttivaalien kampanjointi ei ole virallisesti vielä käynnistynyt, mutta Kreml on ottanut oppositiojohtaja Vladimir Kara-Murzan mukaan tällä viikolla varaslähdön pidätyttämällä kaksi potentiaalisesti merkittävää oppositioehdokasta.

Maanantaina turvallisuusviranomaiset pidättivät maanpaossa elävän Mihail Hordorkovskin tukijoihin kuuluvan Andrei Pivovarovin lentokoneesta, joka oli juuri lähdössä kohti Varsovaa. Seuraavana oli vuorossa presidentti Vladimir Putinia vastustava entinen kansanedustaja Dmitri Gudkov, jota uhkaa nyt viiden vuoden vankeusrangaistus tekaistujen syytösten perusteella.

Ilmapiiri Venäjällä muistuttaa kahdesti myrkytysyrityksen kohteeksi joutuneen Kara-Murzan mielestä yhä enemmän neuvostoaikaa – jopa diktaattori Josif Stalinin puhdistusten leimaamaa 1930-lukua.

– Tämä uusi sortotoimien aalto kumpuaa epävarmuudesta. Valtakunnallisissa mielipidemittauksissa Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kannatus on laskenut 27 prosenttiin – ja 15 prosenttiin Moskovassa, jossa sekä Pivovarovin ja Gudkovin oli määrä asettua ehdolle, Kara-Murza kirjoittaa amerikkalaislehti The Washington Postissa.

Presidentinhallinnon tilaamien kannatuskyselyiden mukaan Gudkov on nauttinut suurta suosiota omassa vaalipiirissään ja olisi todennäköisesti tullut valituksi, hän toteaa.

Vladimir Putin on yhä ahtaammalla

Kremlistä on Kara-Murzan mukaan kerrottu median edustajille Putinin tehneen selväksi, että tulevan parlamentin on oltava nykyisen tavoin oppositiosta vapaa.

– Siihen pääseminen on kuitenkin käymässä Kremlin kannalta yhä vaikeammaksi. Kun Putin on ollut 21 vuotta vallassa, häntä aiemmin lojaalisti tukeneetkin alkavat kyllästyä häneen. Nuorten, jotka eivät koko elinaikanaan ole muuta johtajaa nähneetkään, keskuudessa hänen kannatuksensa on romahtanut 20 prosenttiin, Kara-Murza sanoo.

– Kuten vuoden 2019 paikallisvaalit Moskovassa osoittivat, oppositioehdokkaiden sulkeminen listoilta ei enää suojele Putinin puoluetta nöyryyttäviltä tappioilta. Mikään määrä painostusta ei enää lopulta riitä pysäyttämään poliittista muutosta, kun yleinen mielipide sitä riittävän voimakkaasti vaatii, hän toteaa.

Putinin hallinnon kasvavaa ahdinkoa kuvastaa hänen mukaansa hyvin se, että Venäjän vankiloissa viruu poliittisia vankeja nyt jo enemmän kuin Neuvostoliiton viimeisinä vuosina.