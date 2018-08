Vladimir Putin kehottaa Eurooppaa jälleenrakentamaan Syyriaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Humanitäärinen apu on Venäjän presidentin mukaan nyt ensiarvoisen tärkeää.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehottaa Euroopan maita osallistumaan sisällissodan tuhoista kärsivän Syyrian jälleenrakentamiseen, kertoo The Guardian. Tämä mahdollistaisi hänen mukaansa miljoonien pakolaisten paluun kotimaahansa.

”Meidän täytyy vahvistaa humanitäärisiä ponnistelujamme Syyrian konfliktissa. Tällä tarkoitan ennen kaikkea humanitääristä apua Syyrian kansalle ja apua alueille, joille ulkomailla paossa olevat voivat palata”, hän sanoi lauantaina Berliinissä ennen tapaamistaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa.

Putinin mukaan Turkissa on kolme miljoonaa pakolaista, Jordaniassa ja Libanonissa molemmissa miljoonan verran. Potentiaalinen rasite on hänen mukaansa myös Euroopalle suuri. Syyriassa on hänen mukaansa kuitenkin pulaa niin vedestä kuin terveydenhoidostakin.

”Siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme saadaksemme nämä ihmiset takaisin kotiinsa.”