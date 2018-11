Vladimir Putin ja kohuttu saudiprinssi heittivät ylävitoset

Video Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Saudi-Arabian prinssi Mohammed bin Salmanin kohtaamisesta ennen G20-huippukokouksen alkua on lähtenyt nopeasti viraaliksi.

Kohtaaminen oli ilmeisen lämmin: presidentti ja sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasyytöksistä julkisuudessa viime aikoina ollut prinssi paiskasivat iloisesti kättä. Molemmat hymyilevät tilanteessa leveästi.

BBC on jakanut videon Twitterissä saatetekstillä: ”Venäjän presidentti Putinin ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin ylävitoset G20-kokouksessa”.

G20 järjestetään Argentiinassa Buenos Airesissa.

High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2018