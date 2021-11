Virusmuunnosta löytynyt nyt myös Belgiasta

Belgian terveysviranomaiset ovat vahvistaneet maan ja samalla Euroopan ensimmäisen B.1.1.529-koronamuunnostapauksen.

Sciensano-kansanterveyslaitoksen kanssa yhteistyötä tekevä virustutkija Marc Van Ranst kertoi aiemmin laboratorionsa tutkivan kahta epäilyttävää näytettä. Infektio vahvistettiin Egyptistä palanneelta matkailijalta, joka oli havainnut ensimmäiset oireensa marraskuun 22. päivänä.

Muunnoksen aiheuttamia infektioita on todettu aiemmin Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Botswanassa ja Israelissa.

Britannian terveysministeri Sajid Javid sanoi Telegraph-lehden mukaan perjantaina maan parlamentin alahuoneelle, että variantin leviäminen on aiheuttanut valtavasti huolta maailmalla. Hän totesi maailman terveysjärjestö WHO:n käsittelevän asiaa tällä hetkellä erityiskokouksessaan.

Javidin mukaan muunnos voi aiheuttaa huomattavan riskin kansanterveydelle, sillä se tarttuu mahdollisesti deltamuunnostakin tehokkaammin ja voi väistää rokotteiden luomaa suojaa. Asia on vielä selvityksessä.

Suomessa ei ole toistaiseksi tehty havaintoja B.1.1.52-viruskannasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehottanut välttämään kaikkea matkustamista eteläisen Afrikan maihin epidemiatilanteen vuoksi.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 26, 2021