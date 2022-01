Viron presidentti: Nato ei palaa vuoteen 1997

Alar Karis huomauttaa, että Naton nykyjäsenistä lähes puolet on liittynyt vuoden 1997 jälkeen.

Viron tasavallan presidentti Alar Karis sanoo Viron yleisradiolle ERR:lle antamassa lausunnossaan, että ”Venäjän vaatimus ’palatkaa ajassa takaisin vuoteen 1997 tai muuten…’ on poliittinen hyökkäys Natoa vastaan”, ja lisää ”sellaista hyökkäystä vastaan seisomme tiukasti”.

– Palaaminen ajassa vuoteen 1997 eli Naton itälaajenemista edeltävään aikaan mahdotonta ja sitä ei tule tapahtumaan, koska sellaista päätöstä Nato ei tee. Se tarkoittaisi sekä Naton että Euroopan Unionin toiminnan loppua, koska monet valtiot kuuluvat molempiin organisaatioihin. Toki näiden liittojen ulkopuolella on olemassa valtioita, jotka haluavat Naton ja EU:n hajoamista, sitä tavoittelevat, uhkailevat ja esittävät uhkavaatimuksia. Ei käy.

Karis myös huomautti, että vuoden 1997 jälkeen Natoon on liittynyt 14 maata: Albania, Bulgaria, Kroatia, Latvia, Liettua, Montenegro, Puola, Pohjois-Makedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Tämä on lähes puolet nykyisistä jäsenmaista.

– Venäjän tulisi vielä kerran pohtia, miksi nämä 14 maata halusivat liittyä Natoon, miksi ne katsoivat Naton takaavan turvallisuutensa ja minkä takia ne turvaa hakivat, presidentti Karis ehdottaa.

– Aivan kuten Nato-jäsenmaat eivät yritä sanella, mitkä maat kuuluvat Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön tai kuinka niiden tulisi järjestää turvallisuutensa, emme me pidä mahdollisena, että jokin taho sanelee, mikä Euroopan maa voi kuulua Natoon ja mikä ei ja mitä Nato voi tehdä omien liittolaistensa turvaamiseksi. Me emme salaa, että Venäjän toiminnan takia on oleellista valmistautua Naton itäisten jäsenmaiden pelote- ja puolustusvalmiuden vahvistamiseksi, ja tämän suunnittelun parissa me liittolaistemme kanssa toimimmekin. Samaten olennaista on ylläpitää transatlantista yhteyttä, jossa Eurooppa ja Yhdysvallat ovat yksimielisiä, hän lisäsi.

Presidentti Karis sanoo Viron olevan valmis yhdessä liittolaistensa kanssa dialogiin Venäjän kanssa ”jos Venäjä sitä aidosti haluaa on valmis de-eskaloimaan tilannetta Euroopassa”,

– Mutta jälleen kerran, emme ala keskustella siitä, kuinka hajottaa Nato.