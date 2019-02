Ville Skinnari: Suhtautuminen hoivabisnekseen jakaa demareita

SDP:n varapuheenjohtajan mukaan suuret yritykset ottavat hoivabisnestä haltuun.

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnarin mukaan hoivabisnes on puolueelle arka paikka: osa suhtautuu ulkoistuksiin myönteisesti, kun taas toiset kielteisesti.

– Kysymys on siitä, millaisella (talous)kehyksellä se kuntayhtymä tai kunta tekee hoivapalvelut. Jos se raha on riittämätön, niin kuin nyt on käymässä, niin ei ole ollut poliitikoilla rohkeutta tehdä itse niitä investointeja. Tämä jakaa myös demareita hyvin paljon. Olen paljon kiertänyt puhumassa tästä, mutta toki meillä on kunnallinen itsehallinto. Viime kädessä kunnanvaltuusto päättää, miten hankitaan (palvelut). Laillisuusvalvonnassa pitää olla resursseja, Skinnari sanoo Verkkouutisten vaalipodcastissa.

Skinnarin mukaan ongelma on, että monet isot toimijat ovat esimerkiksi verosuunnittelun takia etulyöntiasemassa paikallisiin pienyrittäjiin nähden.

– Ne (suuryritykset) ottavat markkinaa nyt haltuun, Skinnari sanoo.

SDP:n kovasta kritiikistä huolimatta se on ollut tekemässä ulkoistuksia muiden puolueiden kanssa. Ulkoistuksia on tehty erityisesti pienissä kunnissa, joissa useissa on keskustalla vahva asema.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä Skinnari varoo ottamasta sote-uudistuksen perustuslainmukaisuuteen kantaa. Hän kuitenkin lähettää viestin hallitukselle kustannuksista:

– Oletteko miettineet, mitä tämä Suomelle maksaa. Jos meille tulee malli, joka on kolme miljardia kalliimpi, Skinnari ihmettelee.

Ville Skinnarin podcast tallennettiin 30. tammikuuta. Verkkouutisten vaalipodcastin vieraana on viikon kuluttua sunnuntaina keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko.