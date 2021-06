Vihreiden Anni Sinnemäellä 64 300 euron vaalikampanja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n pormestariehdokas Nasima Razmyar on saanut 11 000 euroa tahoilta, joita ei ole yksilöity.

Vihreiden pormestariehdokas, Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki ilmoittaa käyttävänsä kuntavaalikampanjaansa 64 300 euroa.

Ennakkoilmoituksen mukaan Sinnemäki käyttää kampanjaan 18 000 euroa omaa rahaa. Vihreiden puolueyhdistyksiltä hän on saanut 37 843 euroa, josta 19 560 euroa on mainostilaa. Yksityishenkilöiltä Sinnemäki on saanut 3 415 euroa. Kaikki yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset jäävät alle 800 euron.

Sinnemäki on saanut ”muilta tahoilta” 2 280 euroa, jonka antajia ei ole yksilöity.

SDP:n pormestariehdokas, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar on ilmoittanut käyttävänsä kampanjaansa 25 300 euroa. Kampanjan rahoitus sisältää 6 300 euroa omia varoja ja 3 000 euroa yksityishenkilöiltä saatua tukea.

Razmyar on saanut SDP:n puolueyhdistyksiltä 5 000 euroa ja ”muilta tahoilta” 11 000 euroa. Näitä muita tahoja ei ole eritelty ennakkoilmoituksessa. Muut tahot voivat olla esimerkiksi ammattiliittoja. Niistäkin pitäisi yksilöidä yli 800 euron tuet, kuten myös yksityishenkilöiltä saaduista tuista.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas, kansanedustaja Paavo Arhinmäki on ilmoittanut käyttävänsä kampanjaansa 13 700 euroa, josta 6 000 euroa on omia varoja. Arhinmäki ilmoittaa saaneensa 600 euroa yksityishenkilöiltä.

Vasemmistoliitolta Arhinmäki on saanut 3 000 euroa ja puolueyhdistyksiltä 200 euroa. Lisäksi hän ilmoittaa saaneensa ”muilta tahoilta” 3 900 eurpa. Ilmoituksen mukaan muilta tahoilta saadut tuet eivät sisällä yhtään yli 800 euron tukisuoritusta.

Kaksikielinen säätiö tukee ministerin erityisavustajaa

Keskustan pormestariehdokas, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) erityisavustaja Eeva Kärkkäinen on ilmoittanut käyttävänsä kampanjaansa 18 000 euroa, josta 3 000 euroa on omia varoja.

Kärkkäinen on saanut yksityishenkilöiltä 5 000 euroa. Yrityksiltä hän on saanut 1 200 euroa. Kaikki yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saadut lahjoitukset ovat olleet alle 800 euroa.

Keskusta tukee Kärkkäisen kampanjaa 4 000 eurolla ja lisäksi hän on saanut muilta tahoilta 4 800 euroa. Tästä summasta 1 500 euroa on kaksikielisyyttä tukevalta säätiöltä Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Sen päätoimiala on palvella tutkimusta ja kulttuuria.

Kokoomuksen pormestariehdokas, kansanedustaja Juhana Vartiainen, perussuomalaisten pormestariehdokas, puheenjohtaja Jussi Halla-aho, RKP:n pormestariehdokas, kansanedustaja Eva Biaudet ja liike nytin pormestariehdokas, puheenjohtaja Hjallis Harkimo eivät ole vielä jättäneet ennakkoilmoitusta kampanjoidensa rahoituksesta.

Viimeinen päivä jättää vapaaehtoinen ennakkoilmoitus on 12. kesäkuuta eli päivä ennen varsinaista vaalipäivää.