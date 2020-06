Vihreät vaativat THL:n laskelmia kaikilta osin julki

Edustajat kysyvät, miten hallitus varmistaa, että THL julkaisee tietonsa.

Joukko vihreiden kansanedustajia vaatii, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkistaa kaikilta osin omiin laskelmiinsa liittyvän materiaalin.

Edustajat ovat jättäneet Mari Holopaisen (vihr.) johdolla kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus varmistaa, että THL julkaisee koronaepidemiaan liittyvän tietopohjansa ja laskelmansa hallituksen linjauksen mukaisesti.

Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään 6. toukokuuta, että kaikki päätöksenteon perusteena olevat taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen on julkaistava.

THL on mallintanut skenaarioita viruksen leviämisestä ja sen torjuntaan vaadittavien toimenpiteiden vaikutuksista. Laskelmien taustatiedoilla ja oletuksilla on merkittävä vaikutus siihen, mikä laskelmien ja ennusteiden tulos on, ja niitä kohtaan on esitetty laajalti kiinnostusta. THL on kuitenkin kieltäytynyt julkistamasta käyttämiään taustatietoja ja oletuksia kaikilta osin.

– Erityisen kriittistä tiedon avoimuus on poikkeusolojen aikana. THL:n rooli asiantuntijatietoa tuottavana tahona päätöksenteon tukena on korostunut koronaepidemian aikana, ja siksi THL:n olisi syytä avata koronamalliensa taustat kaikilta osin lähdekoodi mukaan lukien, kysymyksen allekirjoittanut kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Mari Holopaisen ja Atte Harjanteen mukaan avoin tieto ja viestintä vahvistavat luottamusta päätöksiin ja päätöksenteon tieteellistä pohjaa, kun koko tiedeyhteisö voi osallistua keskusteluun.

– Tutkijoiden kuuleminen on oltava riittävän laaja-alaista myös oman organisaation ulkopuolella parhaiden mallien löytämiseksi. Vaikka on kiire, on sille löydettävä paikka ja aika, Holopainen painottaa.