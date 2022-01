Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestön mukaan julkista rahaa ei pidä käyttää eläinperäiseen ruokaan.

Vihreät nuoret vaatii vegaanista Suomea, nuoriso- ja opiskelijajärjestö kertoo tiedotteessaan.

Järjestön mukaan eläintuotannon tuista pitää luopua siirtymäajalla. Eläinperäisiä tuotteiden käytöstä olisi myös luovuttava julkisella sektorilla ja julkisissa hankinnoissa.

– Vegaanisuudessa on kyse paitsi ympäristöstä myös eläinten oikeuksista. Nykyisessä ruokajärjestelmässä eläinten oikeudet on ohitettu, ja eläviä olentoja kohdellaan vain kilogrammoina ja litroina mitattavina hyödykkeinä. Tavoitteemme vegaanisesta Suomesta tuo esiin sen, että eläinten hyväksikäyttö on poliittinen päätös, ei luonnonlaki, muistuttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

Järjestön toinen puheenjohtaja Jami Haavisto sanoo, että nykyinen lainsäädäntö on riittämätön ja valmisteilla oleva eläinsuojelulain uudistus ei tuo toivottuja parannuksia eläinten oloihin.

– Koska eläinten oikeudet eivät toteudu riittävällä tasolla ja tuotannon ympäristövaikutukset ovat valtavat, on selvää, ettei julkista rahaa tule käyttää eläinperäiseen ruokaan, Haavisto sanoo.