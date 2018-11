Vihreät nuoret: Autoilua kaupungeissa rajoitettava voimakkaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorten mukaan lihan ja maidon kulutusta on radikaalisti vähennettävä.

Viikonvaihteessa kokoontuneen vihreiden nuorten liittokokous hyväksyi ympäristöpoliittisen ohjelman.

Ohjelman tavoitteissa todetaan, että ”rajoitetaan voimakkaasti yksityisautoilua kaupunkialueilla ja suunnitellaan kaupunkeja joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen ehdoilla”.

Nuorten mukaan ”liikkumismuotojen pitää muodostaa toisiaan tukeva liikennejärjestelmä, jonka ansiosta matkustaminen määränpäähän yhdistämällä eri kulkuneuvoja onnistuu vaivattomasti. …Liikenteen tulee perustua mahdollisimman pitkälle kestäviin liikennemuotoihin, eli kävelyyn, pyöräilyyn ja julkiseen liikenteesen. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisellä on useita positiivisia vaikutuksia koskien esimerkiksi kansanterveyttä, ympäristön tilaa ja viihtyisyyttä”.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii nuorten mukaan lihaveroa. Syynä on, että ”ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii erityisesti lihan ja maidon kulutuksen radikaalia vähentämistä”.

– Tehokkain ja oikeudenmukaisin tapa vähentää eläintuotteiden kulutusta on erillinen eläintuotevero, joka kohtelee kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita tasapuolisesti. Tämän lisäksi on syytä ajaa alas nykyiset miljardiluokan EU:n ja Suomen maksamat tuet eläintuotannolle ja siirtyä tukemaan ilmaston kannalta kestävää kasvinviljelyä, vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen vaatii tiedotteessa.

Nuorten mukaan ”ympäristökasvatuksesta on tehtävä oma oppiaineensa perus- ja toisen asteen kouluihin, ja osan opinnoista on oltava pakollisia. Lisäksi on lisättävä opiskelijoita osallistavaa toimintaa ympäristötietoisuuden edistämiseksi, kuten teemapäiviä, erilaisia projekteja ja vierailuja”.