Verkkouutisilla kova kasvun vuosi, lukijat peukuttavat

Lukijat: Laadukas uutispalvelu

Verkkouutiset teetti loppuvuonna 2019 Mainetutkimuksen. Sen teki tutkimusyhtiö Kulmia. Tutkimukseen osallistui 600 lukijaa ja yhteiskunnallista vaikuttajaa.

Kolmatta kertaa tehty tutkimus osoittaa, että lukijasuhde on vahvistunut: luottamus journalistiseen tasoon on entisestään noussut.

Lukijoilta kysyttiin, suosittelisivatko he Verkkouutisia tutuilleen. Kun vastaajista summataan suosittelijat ja kriittiset sekä lasketaan näiden kahden kuppikunnan erotus, saadaan niin sanottu suositteluluku NPS. Se on Verkkouutisten osalta, tutkimusyhtiön mukaan, poikkeuksellisen korkea eli 57. Nousua kahden vuoden takaiseen mittaukseen on yli 20 yksikköä. Nollasta ylöspäin olevat luvut kertovat suositteluhalukkuudesta.

”Verkkouutiset tarttuu ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin erilaisella kulmalla kuin muut. Se on markkinataloushenkinen.”

Lukijoilta kysyttiin niin ikään, millainen on heidän näkemyksensä Verkkouutisten journalistisesta tasosta ja miten se selviytyy tehtävästään politiikan uutispalveluna. Lukijoista yli kolme neljästä (76 prosenttia) pitää Verkkouutisten journalistista tasoa kiitettävänä. Tunnettuus on lukijoiden mukaan kohtuullista. Arvosanaksi tuli tässä kategoriassa 3,2, kun korkein lukema olisi ollut viisi.

Lukijoilta kysyttiin, miten Verkkouutiset selviää lupauksestaan olla politiikan uutispalvelu. Arvosanaksi lukijat antoivat 4,2 maksimin ollessa 5. Yli 80 prosenttia lukijoista piti sivustoa laadukkaana, hyödylliseksi sen arvioi 84 prosenttia lukijoista. Erityisesti Verkkouutisten nopeutta ja eroavuutta tunnetuimpiin brändeihin arvostettiin.

Lukijat seuraavat Verkkouutisten rinnalla eniten Helsingin Sanomia, Yleisradiota, Kauppalehteä ja Talouselämää sekä MTV:tä eli valtakunnallisia medioita.

Lukijat arvostavat Verkkouutisten nopeutta ja uutispalvelua, mutta samaan aikaan toivovat lisää analyysiä ja taustoittavia juttuja.

Lukijasuhde vahvemmaksi

Verkkouutisilla on laaja kirjautuneiden lukijoiden joukko. Sille tarjotaan muun muassa pidempiä Plus-juttuja ja kutsuja Verkkouutisten tilaisuuksiin.

Verkkouutiset vahvistaa lukijasuhdetta edelleen. Haluamme antaa kirjautuneille mahdollisuuden ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Vilkastunut kommentointiosa on niin ikään laadullisena kehityskohteena. Periaatteena on, että kommentointi vaatii kirjautumisen.

Verkkouutiset on politiikkaan keskittynyt uutispalvelu, joka puolustaa sananvapautta, demokratiaa ja markkinataloutta.