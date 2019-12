Venetsia äänestää autonomiasta

Venetsialaiset yrittävät erottaa kaupunkinsa hallintoa Italian mantereesta jo viidettä kertaa.

Venetsia äänestää tänään 1. joulukuuta itsehallinnosta, kuten se teki myös vuosina 1979, 1989, 1994 ja 2003. Tähän mennessä autonomian kannattajat eivät ole voittaneet, mutta nyt heillä voi olla mahdollisuus.

Benito Mussolinin fasistihallitus lopetti Venetsian oman hallinnon vuonna 1926 ja liitti sen 11 saaresta koostuvan alueen mantereella olevaan Mestren kuntaan, joka oli teollistuneempi. Tuosta lähtien Venetsian kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta päättää omista asioistaan.

Historiallisesti arvokasta Venetsiaa koettelevat pahimmat tulvat sitten vuoden 1966. Massaturismi, jättiläismäiset risteilyalukset kulkevat läpi historiallisen Giudecca-kanavan ja tulvapatojen valmistumista viivyttävä korruptio ovat nostattaneet kaupunkilaisten ärtymystä.

Autonomian kannattajien mielestä syypää on mantereelta johdettava politiikka, erityisesti turismin osalta, jossa Venetsialla on lypsylehmän rooli. Venetsian turismista saadut rahat on investoitu mantereelle Mestreen. Venetsian asukasmäärä on pudonnut sodanjälkeisestä 175 000 asukkaasta 55 000 asukkaaseen. Asukkaiden mukana ovat menneet palvelut. Mestressä taas on nykyään kolme kertaa enemmän asukkaita kuin Venetsiassa.

Venetsian pormestari Luigi Brugnaro vastustaa ankarasti kansanäänestystä ja on yrittänyt jopa oikeusteitse estää sen toteutumisen. Hänen mukaansa Venetsian oman kaupunginhallinnon palauttaminen loisi lisää byrokratiaa. Nyt hallinto onkin pyrkinyt alhaisen äänestysaktiivisuuden varmistamiseen. Itsehallinnon puolesta kampanjoineita uhattiin sakottaa ”vaalipropagandasta”.