Venäjän salainen operaatio: 10 sukellusvenettä Norjan lähellä

Venäjä on aloittanut suurimman sukellusveneoperaationsa sitten 1990-luvun alun. Asiasta uutisoivan Norjan yleisradio NRK:n mukaan kaikkiaan kymmenen Venäjän pohjoisen laivaston sukellusvenettä on lähtenyt salaisessa operaatiossa tukikohdistaan Kuolan niemimaalta. Niiden tarkoituksena kerrotaan olevan päästä huomaamatta Barentsinmerelle ja Norjanmerelle.

Operaatio alkoi viime viikon alussa. Norjan tiedustelu painottaa, ettei kyse ole harjoituksesta vaan sotilasoperaatiosta, jolla pyritään näyttämään voimaa. Norjalaislähteiden mukaan sukellusveneiden sijainnit ovat toistaiseksi ”melko hyvin tiedossa”. Venäjän operaatio on syynä Norjan Andøyan kovaan lentotoimintaan.

NRK:n mukaan kaksi venäläistä ydinsukellusvenettä oli vielä eilen Karhusaaren länsipuolella. Kaksi muuta oli puolestaan sijoitettu Karhusaaren etelä- ja itäpuolelle. Niiden tarkoituksena on ilmeisesti vartioida reittiä Barentsinmerelle. Kaksi erittäin syvälle sukeltavaa Sierra-luokan ydinsukellusvenettä testaa samanaikaisesti uusia aseita pohjoisella Norjanmerellä. Verkkouutiset kertoi kaavailluista asetesteistä aiemmin tässä.

Norjan yleisradion tietojen mukaan operaation on suunniteltu kestävän vähintään 60 päivää.

Norjan tiedustelun mukaan Venäjän operaation tarkoituksena on osoittaa sukellusvenejoukkojen kyky uhata Yhdysvaltain itärannikkoa liikkumalla pitkälle Atlantille. Sukellusveneiden odotetaan pyrkivän Grönlannin, Islannin ja Iso-Britannian muodostaman niin kutsutun GIUK- linjan lävitse. Venäjän operaation lopullisena päämääränä on norjalaisten mukaan liikuttaa sukellusveneitä Grönlannin länsipuolelle.

– Venäjä haluaa osoittaa, että ”tämä on meidän meremme”, että me pystymme tähän – että me voimme saavuttaa Yhdysvallat. Tämän Venäjä haluaa viestiä. He haluavat testata lännen kykyä havaita tämän ja toimia, Norjan tiedustelusta kommentoidaan.

Norjalaisarvion mukaan kyse ei ole vain laivaston operaatiosta vaan asiasta on päätetty ”korkeimmalla tasolla”. Ydinaseasiantuntija Hans Kristensen huomauttaa Twitterissä, että Venäjän toiminta osuu samaan aikaan Yhdysvaltain strategisten joukkojen ja liittolaismaiden Global Thunder -komentopaikkaharjoituksen kanssa. Harjoituksessa testataan kaikkien aselajien ydinasejoukkojen toimintaa.

Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen toteaa, ettei sukellusveneoperaatio ole yllätys.

– Tämä sopii Venäjän lisääntyneen toiminnan trendiin. Venäjä on modernisoinut joukkojaan ja harjoittelee ja toimii yhä enemmän Norjan lähistöllä, hän kommentoi.

Bakke-Jensenin mukaan operaatio viestii tarpeesta vahvistaa Norjan asevoimia.

– Meillä on oltava sotilaalliset kyvyt valvoa pohjoisia alueita ja toimia niillä, jotta voimme vaikuttaa kansalliseen ja alueelliseen turvallisuuteen.

Sukellusveneoperaatio oli NRK:n mukaan jo alkanut, kun Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat Norjan Finnmarkissa viime viikolla.

