Venäjän pommittajat lähestyivät Britanniaa – hävittäjät ilmaan

Britannian puolustusministeriön mukaan kaksi Venäjän TU-160 Blackjack -yliäänipommittajaa lähestyi maan ilmatilaa pohjoisesta maanantaina aamupävällä Pohjanmerellä.

Britannia lähetti kaksi Typhoon-hävittäjää Lossiemouthin tukikohdasta ottamaan vastaan tulijoita.

Merelle hälytettiin myös Belgian kaksi F-16-hävittäjää, jotka saattoivat tulijat pois alueelta.

Ministry of Defence spokesman says RAF Typhoon jets have been scrambled from RAF Lossiemouth in Moray to intercept Russian planes near UK airspace

