Venäjän joulutervehdys Virolle: Emme hyökkää ensi vuonnakaan

Venäjä ei suunnittele naapuriensa kimppuun hyökkäämistä ensi vuonna, lupaa Venäjän Viron-suurlähettiläs Aleksander Petrov joulutervehdyksessään. Tervehdyksen vastaanottaja on Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson.

– Hyvä Marko! Ota vastaan sydämelliset uudenvuoden- ja joulutoivotukseni. Ota samalla vastaan vakuutus, ettei Venäjä suunnittele vihamielisiä toimia naapureitaan vastaan myöskään vuonna 2022, Petrov kirjoittaa venäjänkielisessä kortissa.

Mihkelson on jakanut kuvan joulukortista Twitter-tilillään. Asiasta kertoo Viron yleisradio ERR.

– Näyttää siltä, että olemme kaikki ymmärtäneet Venäjän aivan väärin, Mihkelson kirjoittaa ja liittää virkkeen loppuun hymiön.

Petrov vastaa Mihkelsonille. Hän sanoo, ettei ole varma, keitä ”kaikki” tarkoittaa.

– Niiden, jotka ovat väärässä käsityksessään Venäjästä, ei ole liian myöhäistä ajatella näkemystään uudelleen, Petrov lisää.

Venäjä on koonnut Ukrainan-vastaiselle rajalleen arviolta 100000 sotilaan joukon, ja länsimaiden tiedustelujen mukaan se valmistelee hyökkäystä talven aikana. Joukkojen liikekannallepano on synnyttänyt jännitteitä Venäjän ja Nato-maiden välille. Venäjä on vaatinut Natolta vakuutuksen siitä, ettei se laajene enää itään.

Petrov on työskennellyt Virossa vuodesta 2015 lähtien. Hän jättää suurlähettilään tehtävän ensi vuoden alussa, ja tehtävän ottaa vastaan Vladimir Lipajev.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong 😀 I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021