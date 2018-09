Venäjä syyttää Israelia turmasta, Vladimir Putin uhkaa toimilla

Venäjän puolustusministeriö myöntää, että Syyrian ilmatorjunta pudotti Välimerellä kadonneen venäläisen tiedustelukoneen. Venäjä syyttää tapauksesta silti Israelia. Puolustusministeriön mukaan ”Israelin pilotit panivat venäläisen sotilaskoneen Syyrian ilmatorjuntajärjestelmien tielle”.

Asiasta kertovan Venäjän valtiollisen median Sputnikin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo varoittanut, että Venäjä ”varaa oikeuden asianmukaisiin vastatoimiin Israelin vihamielisten toimien vuoksi”.

Venäläinen Il-20-merivalvonta- ja tiedustelukone katosi noin 35 kilometrin päässä Syyrian rannikosta. Israelin uskotaan suorittaneen samaan aikaan ohjusiskuja Latakian alueella. Venäjä on väittänyt myös ranskalaisen Auvergne-fregatin ampuneen ohjuksia. Ranska on kiistänyt väitteet.

Syyria vastasi ohjusiskuihin rankalla ilmatorjuntatulella. Yhdysvaltojen mukaan syyrialaiset ampuivat venäläiskoneen alas vahingossa. Yhdysvaltojen asevoimat on kertonut, ettei sillä tai sen liittolaisilla ollut mitään tekemistä iskujen kanssa.

BREAKING: #Russia reserves right to take appropriate measures after #Israel's hostile actions – @mod_russia https://t.co/QVgMKyGNze pic.twitter.com/2zA1wXqdZY

— Sputnik (@SputnikInt) September 18, 2018