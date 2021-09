Venäjä: Ranska teki meille saman kuin Australia sille

Venäjän hallinto ihmettelee, miksi Ranska harmistui Australian tekemästä sukellusvenesopimuksesta. Venäjän mukaan Ranska on toiminut vastaavalla tavalla itse.

– Ranska on vihoissaan, koska Australia ostaa yhdysvaltalaiset sukellusveneet ja peruuttaa Ranska–Australia-sopimuksen. Eikö kyseessä ole sama asia kuin vuonna 2014, kun Ranska kieltäytyi toimittamasta Mistral-aluksia Venäjälle ja loukkasi siten aiempaa sopimusta? Ympäri käydään, yhteen tullaan, kirjoittaa Venäjän Etelä-Afrikan-suurlähetystö Twitterissä.

Australia ilmoitti viime viikolla, että se hankkii ydinsukellusveneisiin tarvittavan osaamisen ja teknologian Yhdysvalloista ja Britanniasta. Samalla se ilmoitti, että Ranskan kanssa tehty sopimus diesel-käyttöisten sukellusveneiden hankinnasta peruuntuu.

Ranska sai kuulla asiasta vasta, kun kolmikko ilmoitti uudesta sopimuksesta. Ranska kutsui kotiin Yhdysvaltain- ja Australian-suurlähettiläänsä.

Vuonna 2014 Ranska ja Venäjä olivat sopineet, että Ranska toimittaa kaksi Mistral-luokan helikopterituki-alusta Venäjälle. Kaupan arvo oli 1,2 miljardia euroa. Kun Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin, Ranska ilmoitti, että se keskeyttää toimitukset.

Venäjä tuohtui asiasta, mutta rakensi lopulta itse uudet alukset. Ranska myi aluksensa Egyptille.

France is angered by Australia’s buying US submarines while cancelling the French-Australian contract. Isn’t that the same thing that happened in 2014 when France refused to deliver the “Mistral” ships to Russia in violation of an earlier agreement? What goes around, comes around pic.twitter.com/AbGmO8mdeY

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) September 20, 2021