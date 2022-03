Venäjä pyysi Kiinalta ruoka-annoksia sotilailleen

Yhdysvaltain hallinnon tietojen mukaan Kiina on ilmaissut halunsa auttaa Venäjää, joka on pyytänyt sotilaallista ja taloudellista apua sotatoimiaan varten Ukrainassa, länsimainen virkailija ja amerikkalainen diplomaatti kertovat CNN:lle.

Venäjän kerrotaan pyytäneen Kiinalta muun muassa hyvin säilyviä ja valmiiksi pakattuja kenttämuona-annoksia.

Asia selviää diplomaattisähkeestä, jonka USA on jakanut liittolaisilleen Euroopassa ja Aasiassa. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä varmasti, aikooko Kiina auttaa Venäjää. Erään virkamiehen mukaan Kiina todennäköisesti kieltäisi olevansa valmis antamaan apua.

Pyynnöt kenttämuona-annoksista korostavat asiantuntijoiden aiemmin esille nostamia Venäjän asevoimien logistisia haasteita, jotka ovat hidastaneet venäläisjoukkojen etenemistä Ukrainassa. Samalla Venäjän asevoimien perustavanlaatuinen valmius on asetettu kyseenalaiseksi.

Hyökkäyksen kärjessä on ajanut usein tiedusteluyksiköitä tai muita pienempiä osastoja kaukana huolto- ja logistiikkajoukoista. Venäjän huoltoajoneuvojen kolonnat ovat olleet alttiita Ukrainan väijytyksille ja lennokki-iskuille.

Tästä syystä venäläissotilailla kerrotaan olleen puutetta muun muassa ruuasta, ampumatarvikkeista, polttoaineesta ja jopa kunnollisista viestintävälineistä. Sotilaiden on uutisoitu ryöstäneen ruokakauppoja ja pankkeja.

Yksi CNN:n lähteistä arvioi, että Kiina voisi olla valmis auttamaan muona-annosten suhteen, koska se ei ole tappavaa apua, jota länsimaat pitäisivät provosoivana.

Amerikkalaiset virkailijat ovat huolissaan Moskovan ja Pekingin välisestä kumppanuudesta, koska presidentti Joe Biden pyrkii eristämään ja rankaisemaan Venäjää sen kohdistamasta aggressiosta Ukrainaa vastaan.

Joe Bidenin korkea-arvoinen avustaja varoitti kiinalaista kollegaansa Roomassa järjestetyssä tapaamisessa mahdollisista seurauksista, jos Peking päättäisi tukea Moskovaa.

