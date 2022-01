Venäjä kielsi Etyjin tarkastuksen Ukrainan lähellä – ”herättää epäilyksiä”

Venäjän puolustusministeriö esti Latvian Etyji-tarkkailijoiden asevalvontaa koskevan tarkastuskäynnin, joka oli tarkoitus järjestää Venäjällä 24.–29. tammikuuta.

– Samaan aikaan Venäjän puolustusministeriö on julkaissut verkkosivuillaan väärän lausunnon neljän latvialaisen tarkastajan saapumisesta 24. tammikuuta, Latvian puolustusministeriö kertoo tiedotteessa.

Kun otetaan huomioon Venäjän massiivinen joukkojen keskitys lähellä Ukrainan rajaa ja raivokas hyökkäysaikeiden kiistäminen, tällaiset toimet ovat herättäneet Latvian puolustusministeriön mukaan vakavaa huolta.

– Tarkastuksen kieltäminen vedoten koronarajoituksiin on huono selitys, ja se nostattaa vahvoja epäilyjä siitä, että Venäjä haluaa salata jotain jättämällä paljastamatta joukkojensa liikkeiden todellista laajuutta ja tarkoitusta Etyjin yhteistyökehyksen edellyttämällä tavalla, sanoo Latvian puolustusministeri Artis Pabriks.

Latvian tarkkailijat suunnittelivat menevänsä Brjanskin ja Smolenskin alueille saadakseen paremman käsityksen sotilasoperaatioiden laajuudesta ja selvittääkseen, pitäisikö Venäjän muun muassa raportoida toiminnastaan Wienin asiakirjan ennakkoilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

Latvian puolustusministeriön mukaan tarkastuskäynnin päätavoitteena oli kerätä tietoa näille alueille lähetetyistä yksiköistä, mukaan lukien tiedot niiden kokoonpanoista, tehtävistä ja toiminnasta.

– Virallinen syy tarkastuskäynnin kieltämiseen oli vaikea koronatilanne, mutta se ei ole estänyt Venäjää toteuttamasta massiivista värväys- ja sotilasoperaatiosuunnitelmaa samaan aikaan.

Latvian puolustusministeriö muistuttaa, että marras-joulukuussa 2021 Latvia salli vastavuoroisuuden ja asevalvontatietojen vaihdon periaatteita noudattaen Venäjän sotilaskomentajien vierailla Latviassa vastaavissa tehtävissä huolimatta Latvian asettamista rajoituksista Covid-19-pandemian vuoksi.

– Tarkastukset ja asevalvontavelvoitteiden noudattaminen ovat erittäin tärkeitä toimia, koska Venäjä järjestää laajamittaisen sotaharjoituksen Valko-Venäjän kanssa ja keskittää valtavia määriä joukkoja Ukrainan rajan lähellä.

