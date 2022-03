Iskuja Tšernihivissä jatkettu – ”valtava hyökkäys”

Tšernihivin pormestarin Vladyslav Atroshenkon mukaan Venäjä on lisännyt iskuja kaupungissa sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti vähentävänsä sotilaallista toimintaa alueella.

– Tänään oli valtava hyökkäys Tšernihivin keskustassa. 25 ihmistä on haavoittunut, he ovat nyt sairaaloissa. He ovat kaikki siviilejä. Joten aina kun Venäjä sanoo jotain, tämä on tarkistettava huolellisesti, pormestari sanoo CNN:n haastattelussa.

Venäjän valtuuskunnan johtaja Vladimir Medinski sanoi eilen tiistaina, että Moskova vähentää sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tšernihivin suunnalla Pohjois-Ukrainassa.

Tšernihivin aluehallinnon päällikön Viacheslav Chausin mukaan kaupunki on tästä huolimatta ollut jatkuvan tulituksen alla ja pommitukset jatkuivat läpi yön.

Chausin mukaan venäläiset joukot ovat tehneet iskuja myös Nižynin kaupunkiin, jossa ne ovat tuhonneet muun muassa ”kirjastoja, ostoskeskuksia ja monia asuinrakennuksia”.

