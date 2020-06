Vasemmistoliiton mainosta syytetään mielikuvatempuksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan työllisyyden kehityksestä maalataan väärää kuvaa.

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Juhana Vartiainen ja Anna-Kaisa Ikonen kummastelevat vasemmistoliiton Twitterissä jakamaa mainoskuvaa.

Mainoskuvassa puolue luettelee hallituksen ensimmäisenä vuotenaan aikaansaamia päätöksiä. Ensimmäisenä kohtana kuvassa mainitaan tuloerojen kaventaminen ja työllisyysasteen parantaminen.

– Heti ensimmäisenä kohtana ”työllisyyden parantaminen” ja päällä leima TEHTY. Oikeastihan hallituksen tähänastisten ”työllisyystoimien” vaikutus on ollut työllisyyden kannalta negatiivinen, Saara-Sofia Sirén toteaa Twitterissä.

– Mikä se sana tällaisille mielikuvaviestinnällisille tempuille olikaan?

– Kokonaisuus lähtee hieman väärille raiteille, jos heti eka pointti antaa viestiä joka ei pidä paikkaansa.

Tilastokeskuksen tiistaina julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,8 prosenttia. Työttömiä oli 46 000 enemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 67 000 enemmän ja työllisiä 96 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteensä työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa siis yli 200 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kun lomautetut lasketaan työttömiksi, on työttömyysaste 17 prosenttia.

– Mikä olisi sellainen uudistus, jonka hallitus on tehnyt ja joka tutkija-arvion mukaan on pysyvästi lisännyt työllisten määrää? Vähentäviä uudistuksia kyllä on tehty. Kertokaapa @vasemmisto!, kokoomuksen Juhana Vartiainen sanoo.

– Missä ovat rahanjakopäätösten rahoittamiseksi tehdyt toimet? Erityisesti miksi listalta puuttuvat työllisyystoimet?, Anna-Kaisa Ikonen kysyy.

– Joskus on käytetty sellaistakin vertausta, että kakku on leivottava ennen kuin sen voi jakaa. Suomi velkaantuu ennätystahtia. Missä vastuu tuleville sukupolville?

