Vasemmistodiktatuurin talous romahti, kansa pakenee rajan yli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venezuelan talouskriisi on saanut jopa kaksi miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa.

YK:n pakolaisjärjestö varoittaa Venezuelan pakolaistilanteen kriisiytymisestä. Jopa kaksi miljoonaa ihmistä on jättänyt maan vuoden 2014 jälkeen. Taustalla on luonnonvaroiltaan rikasta vasemmistodiktatuuria riivaava pitkittynyt talouskriisi, joka on johtanut pulaan ruuasta, lääkkeistä ja muista peruselintarvikkeista.

Asiasta uutisoi BBC.

Pakolaisia on suunnannut Venezuelasta erityisesi Peruun, mutta myös muualle Etelä-Amerikkaan. Peru on kuitenkin tiukentanut venezualalaisia koskevia maahantulosäännöksiä: nyt maahanpääsyyn vaaditaan voimassa oleva passi, kun aiemmin rajalla kysyttiin vain henkilöllisyystodistusta.

Toinen kohdemaa Ecuador otti käyttöön saman vaatimuksen viime viikolla, mutta uusi laki todettiin perjantaina Etelä-Amerikan alueellisten liikkuvuussopimusten vastaiseksi. Myös Brasilian pohjoinen osavaltio on pyrkinyt sulkemaan Venezuelan vastaista rajaansa, mutta on hävinnyt Ecuadorin tapaan oikeudessa.

YK:n mukaan siirtolaistilanne on vaarassa kärjistyä Välimeren tilanteen kaltaiseksi pakolaiskriisiksi, jos useat alueen maat ryhtyvät sulkemaan rajojaan venezuelalaisilta. Eniten siirtolaisia on ottanut vastaan Venezuelan naapurimaa Kolumbia. YK:n pakolaisjärjestön mukaan jopa 870 000 Venezuelasta lähtenyttä pakolaista on tällä hetkellä Kolumbiassa, jossa monet heistä elävät vaikeissa oloissa.