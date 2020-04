Varoitus koronasta: Virus voi muuttua nopeasti

Muutokset voivat lisätä leviämisvauhtia.

Tuoreen kiinalaistutkimuksen mukaan koronaviruksen mutaationopeus on mahdollisesti arvioitu rajusti alakanttiin.

Sars-CoV-2-viruksen aggressiivisemman tyypin on havaittu tuottavan jopa 270 kertaa enemmän viruspartikkeleita kuin heikoin viruskanta. On myös mahdollista, että New Yorkissa jylläävä vaarallisempi viruskanta on peräisin Euroopasta ja poikkeaa muualla Yhdysvalloissa nähdystä koronaviruksesta.

Zhejiangin yliopiston professori Li Lanjuan löysi tutkijaryhmänsä kanssa aiemmin tuntemattomia mutaatioita pienestä potilasjoukosta. Mukana oli myös hyvin harvinaisia ja epätodennäköiseksi oletettuja muutoksia, jotka voivat lisätä sen leviämisvauhtia.

Kiinassa arvostettu Li oli ensimmäinen tutkija, joka esitti koko Wuhanin kaupungin eristämistä. Hallitus seurasi hänen ohjettaan tammikuun lopulla.

– Sars-Cov-2:ssa on havaittu mutaatioita, jotka voivat muuttaa merkittävällä tavalla sen patogeenisuutta, Li toteaa South China Morning Post -lehden mukaan.

MedRxiv-sivustolla julkaistua tutkimusta ei ole toistaiseksi vertaisarvioitu.

Tutkimukseen osallistuneet 11 potilasta valikoitiin sattumanvaraisesti Hangzhoun kaupungista. Heikommat kannat olivat lähellä esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa havaittuja koronavirustyyppejä. Suurempaa kuolleisuutta aiheuttia kantoja on havaittu suurimmassa osassa Euroopassa tutkituista potilaista.

Myös heikommaksi arvioidut viruskannat kykenivät aiheuttamaan 30–60-vuotiaille potilaille vakavia, jopa tehohoitoa vaativia oireita.

Tutkijoiden mukaan muutokset viruksen geneettisessä rakenteessa ovat vaikuttaneet kuolleisuuslukujen vaihteluun eri puolilla maailmaa. Vaikeiden tautitapausten taustalla näkyy myös iästä, perussairauksista ja veriryhmästä johtuvia eroja.

Li Lanjuan kehottaa huomioimaan viruksen mutaatiot lääke- ja rokotekehityksessä.

– Lääkkeiden ja rokotteiden kehitystä on tehtävä nopealla aikataululla, mutta virheiden välttämiseksi yhä kasaantuvat mutaatiot olisi syytä ottaa huomioon, Li toteaa.

Uuden koronaviruksen arvioidaan muuttuvan yhden mutaation verran kuukaudessa. Maanantaihin mennessä viruksesta oli havaittu yli 10 000 kantaa, joihin oli kertynyt yhteensä 4300 mutaatiota.