Valtion yhtiö jakaa 150 miljoonan koronatuet salatuille yrityksille

Tuki on suunnattu äkillisiin vaikeuksiin koronakriisissä joutuneille keskisuurille yhtiöille.

Kokonaan valtion omistuksessa oleva sijoitusyhtiö Valtion Teollisuussijoitus Tesi on rahoittamassa keskisuuria yrityksiä koronaepidemian takia.

Tesi kertoo tiedotteessaan, että vakautusrahoitusta on hakenut tähän mennessä 23 yritystä yhteensä 92,1 miljoonan euron edessä. Tällä hetkellä on valmistelussa kolme sijoituspäätöstä yhteensä 25,5 miljoonan euron edestä.

Huhtikuun 14. päivänä käynnistetty rahoitusohjelma on tarkoitettu ”koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan turvaamiseksi”. Ohjelman koko on yhteensä 150 miljoonaa euroa.

Rahoitusta saavien yritysten nimiä ei kuitenkaan aiota kertoa julkisuuteen. Tesi listaa tiedotteessaan julki ainoastaan toimialat, joilta hakemuksia on tullut.

– Tesi ei julkaise rahoitusta saaneiden yritysten nimiä sopimuksellisista syistä, tiedotteessa todetaan.

Asiaan kiinnitti ensin huomiota Suomen Kuvalehti. Sen mukaan Tesi vetoaa yritysten salaamisessa siihen, ettei se ole viranomainen tai käytä julkista valtaa. SK huomauttaa Tesin aiempien sijoitusten olleen julkisia. Ne on kerrottu yhtiön nettisivuilla. Viime vuonna yhtiö teki uusia sijoituksia 133 miljoonalla eurolla. 150 miljoonan euron vakautusohjelma näyttäisi siis lukujen valossa olevan sille iso panostus.

– Jos rahoitusta saanut yritys haluaa itse kertoa julkisesti, että on saanut Tesiltä vakautusrahoitusta, se on Tesille ok. Useat yritykset eivät halua leimautua vakautusrahoituksen saajiksi. Sen takia me yksipuolisesti emme voi näitä tietoja antaa, Tesin kasvusijoitusosaston johtaja Jussi Hattula kertoo SK:lle.

Liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa

Tesi kertoo vakautusohjelmasta ja rahoituksen hakuehdoista tässä.

– Tesi sijoittaa vakautusohjelmasta koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Sijoituksilla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli, sijoitusyhtiö toteaa.

Sijoituskriteereinä mainitaan muun muassa, että yhtiön liikevaihdon on tullut olla vähintään 10 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja henkilöstömäärän Suomessa on oltava vähintään 50. Liiketoiminnan on myös tullut olla kannattavaa ennen koronakriisiä ja siihen on oltava edellytykset myös jatkossa. Koronakriisin on täytynyt heikentää merkittävästi yhtiön taloudellista asemaa eikä se ole saanut olla ylivelkaantunut ennen koronakriisiä.

– Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt sijoitukset poikkeavat Tesin normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin maksuvalmiuskriisiin. Teemme tilanteesta riippuen sijoitukset joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa, Tesi kertoo.