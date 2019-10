Valottomat pyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolme neljästä autoilijasta on joutunut tilanteeseen, jossa ilman valoa liikkunutta pyöräilijää on ollut vaikea havaita.

Liikenneturvan seurannan mukaan pyöräilijöiden valojen käytössä on vielä parannettavaa. Valoa käytti reilusti yli puolet pyöräilevistä vuonna 2018.

– Pimeällä, hämärässä, sadekelillä tai kun näkyvyys on muutoin heikentynyt, on pyörän ja pyöräilijän näkyvyys tärkeä turvallisuustekijä. Pyörän valo on tarpeen, polkee sitten pimeällä metsätiellä tai valaistussa taajamassa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo.

Kolme neljästä autoilijasta kertoo joutuneensa viimeisen vuoden aikana tilanteeseen, jossa on ollut hankaluuksia havaita valoton polkija.

– Se, että itse näkee polkea eteenpäin ei vielä tarkoita, että muut liikenteessä havaitsisivat sinut. Läheltä piti -tilanne tai muille aiheutunut säikähdys voi helposti jäädä pyöräilijältä itseltään huomaamatta. Ajovaloa on käytettävä aina hämärällä ja pimeällä, vaikka reitti kulkisikin katuvalojen loisteessa, Piippa toteaa.

Punainen takavalo ei ole pyörässä vielä pakollinen, mutta se lisää pyöräilijän näkyvyyttä pimeän ja hämärän aikaan liikuttaessa. Liikenneturvan seurantojen mukaan noin joka kuudes (16 prosenttia) pyöräilijä käyttää jo takavaloa.

Pimeällä näkyvyyttä edistävät myös pyöräilijän heijastimet, heijastavat vaatteet tai heijastinliivi. Tasaisesti palavan pyöränvalon etenemistä on helpompi seurata kuin vilkkuvalon.

– Kiinteä valo myös valaisee pyöräilijän edessä olevan ajoradan vilkkuvaa paremmin. Toiset tienkäyttäjät voivat myös kokea vilkkuvalon häiritseväksi. Valon tyylistä riippumatta kannattaa tarkistaa valaisimen suunta niin, ettei valo osoita suoraan vastaantulevien – niin pyöräilijöiden, kävelijöiden kuin autoilijoiden – silmiin, Leena Piippa toteaa.

– Kun valokeila osoittaa loivasti alaviistoon, nähdään hyvin eteenpäin, muttei häikäistä toisia. Vanhempien tehtävänä on varmistaa lapsensa pyörän valot ja heijastimet kuntoon.

Reilusti yli puolet pyöräilevistä käyttää valoa pimeän ja hämärän aikaan. Oman näkemisen lisäksi valolla tehdään myös itseä näkyväksi muille. Valottomuus on aiheuttanut sekä havaitsemishankaluuksia että säikähdyksiä toisissa liikkujissa: https://t.co/ESI5aaQfLL #pyöräily — Liikenneturva (@Liikenneturva) October 15, 2019