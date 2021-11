Valko-Venäjän sotilaat uhkasivat ampua ja yrittivät kaataa Puolan raja-aidan

Puolan puolustusministeriön mukaan maan Valko-Venäjän rajalla on tapahtunut välikohtauksia. Ministeriö luonnehtii tilanteita ”jälleen uusiksi provokaatioiksi”.

Puolustusministeriö kertoo Twitterissä, että valkovenäläinen sotilas yritti eilen ampua valopistoolilla kohti rajalla olleita puolalaisia sotilaita. Ase ei kuitenkaan lopulta toiminut.

– Sadan metrin päässä viisi aseistautunutta valkovenäläistä yritti tuhota [raja-] aidan ja huusi samaan aikaan, että he ampuisivat puolalaisia sotilaita, ministeriön päivitys jatkuu.

Ministeriön mukaan valkovenäläiset vetäytyivät, kun paikalle hälytettiin lisää puolalaisia sotilaita ja rajavartioita.

Puolan ja Valko-Venäjän rajan tilanne on kärjistynyt sen jälkeen kun Valko-Venäjä alkoi lähettää tarkoituksella siirtolaisia rajan yli. Sittemmin molemmilla puolilla on lisätty vartiontia ja muita joukkoja.

Puolan ulkoministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla, että kiväärein tai rynnäkkökiväärein varustautuneet univormuihin pukeutuneet tuntemattomat henkilöt tunkeutuivat Puolan alueelle Valko-Venäjän puolelta maanantain ja tiistain välisenä yönä 1.–2.11. Puola kutsui Valko-Venäjän asiainhoitaja Alexander Chesnovskyn puhutteluun välikohtauksen vuoksi.

Valkovenäläisten rajavartijoiden on myös muun muassa kerrottu ampuneen ilmaan rajalla ja tähtäilleen Puolalaisia rajavartijoita aseillaan.

100 meters away, five armed 🇧🇾Belarusians tried to destroy the fence, shouting at the same time that they would shoot 🇵🇱Polish soldiers. After summoning additional forces of the 🇵🇱soldiers and the 🇵🇱Border Guard, the 🇧🇾Belarusians withdrew.

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 5, 2021