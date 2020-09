Valko-Venäjän salaiset virkaanastujaiset yllättivät Kremlin

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan salassa Minskissä järjestetyt virkaanastujaiset tulivat ilmeisesti yllätyksenä Moskovallekin.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi keskiviikkona, ettei Kreml tiennyt mitään tilaisuudesta. Hänen mukaansa Venäjän suurlähettilästäkään ei kutsuttu paikalle.

Virkaanastujaisseremoniasta ei tiedotettu etukäteen, eikä sitä näytetty televisiossa. Lukašenkan hallintoa myötäilevän Valko-Venäjän valtiollisen media Beltan julkaisemien kuvien perusteella paikalla oli kuitenkin runsaasti yleisöä.

Kovien protestien kohteena vilpillisten vaalien takia oleva presidentti julisti puheessaan voittoa ”värivallankumouksesta”.

– Emme vain valinneet presidenttiä – me puolustimme arvojamme, rauhanomaista elämäntapaamme, koskemattomuuttamme ja itsenäisyyttämme, Aljaksandr Lukašenka totesi.

Virkaanastujaisten on kerrottu laukaisseen uusia mielenilmauksia.

