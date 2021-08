Valko-Venäjän rajavartijat kuvattiin Liettuan puolella: Pakottavat siirtolaisia maahan

Rajan tilanne on kiristynyt entisestään.

Valkovenäläiset rajavartijat on kuvattu tunkeutumassa Liettuan puolelle rajaa. Liettuan rajavartiolaitoksen julkasemissa kuvissa ja videolla (alla) näkyy valkovenäläisiä rajavartioita täysissä mellakkavarusteissa pakottamassa siirtolaisia Liettuaan.

Liettuan mukaan 12 valkovenäläistä viranomaista ylitti rajan laittomasti. Valkovenäläisten kerrotaan vetäytyneen vasta toistuvien varoitusten jälkeen. Rajan yli työnnettiin 35 siirtolaista.

Asiasta tässä uutisoivan Liettuan yleisradion mukaan Liettua on päättänyt vahvistaa rajan valvontaa entisestään tapauksen jälkeen.

– Emme voi sallia näin röyhkeää provokaatiota, Liettuan sisäministeri Agnė Bilotaitė kommentoi.

Liettuan viranomaiset ovat viime aikoina tiedottaneet useista tapauksista, joissa valkovenäläiset rajavartijat ovat loukanneet maan rajaa. Valkovenäläisiä on myös kuvattu ohjaamassa siirtolaisjoukkoja rajalle.

Valko-Venäjältä on tullut Liettuaan tämän vuoden aikana tuhansia siirtolaisia. Siirtolaisvirtaa pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan järjestämänä hybridioperaationa.

Surreal scenes at the Belarus-Lithuania border. Belarusian border guards in full riot gear are pushing migrants over the EU border. Lithuania says Belarusian servicemen have themselves crossed the border while doing that and only withdrew after a series of warnings. pic.twitter.com/pqMPOOJOEP — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 17, 2021

VSAT, Lithuanian border guard informed today, that it has recorded how Belarusian servicemen are crossing the Lithuanian border themselves, while pushing migrants into territory of Lithuania. 12 Belarusian servicemen violated the border, according to VSAT. Photo by VSAT: pic.twitter.com/Doy1mISGqZ — Dominik Wilczewski (@DeWilcz) August 17, 2021

Belarusian servicemen were wearing riot control equipment (helmets, shields) while pushing migrants. After repeated warnings from VSAT guards, the violators withdrew to the Belarusian side. In response Lithuania is further strengthening its forces. https://t.co/XTmqN4DsOT — Dominik Wilczewski (@DeWilcz) August 17, 2021