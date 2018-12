Vakoilupaljastus: Venäjän GRU aseisti Unkarin uusnatseja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläisdiplomaatti napattiin kesken salaisen operaation.

Unkarin sotilaallisesta vastavakoilusta vastaava KNBSZ-turvallisuuspalvelu on viime vuosina paljastanut ja karkottanut useita Venäjän vakoojia siitä huolimatta, että maan hallintoa syytetään usein Kremlille myönteiseksi, Direkt36 kertoo.

Reportaasissa kuvataan eräs kovan luokan vakoilupaljastus vuodelta 2016. Siinä KNBSZ:n virkailijat yllättivät venäläisen diplomaatin keskellä puistoa Budapestissa. Todellisuudessa diplomaatti oli Venäjän sotilastiedustelu GRU:n agentti. Puistossa oli määrä järjestää salainen tapaaminen. Direkt36:n mukaan GRU-mies oli mukana operaatiossa, jossa aseistettiin ja rahoitettiin Unkarin kansanrintama (MNA) -nimistä uusnatsijärjestöä.

GRU on tiettävästi pitänyt yhteyttä järjestöön vuosikausia. Venäjän Budapestin suurlähetystössä toimivien Venäjän agenttien kerrotaan muun muassa antaneen MNA:n jäsenille sotilaskoulutusta. Eräs unkarilaislähde kertoo joidenkin venäläisten jopa tavanneen toisinaan MNA:n jäseniä venäläisissä sotilasunivormuissaan.

Direkt36 sai tietää paljastuksesta kahdelta unkarilaiselta lähteeltä ja yhdeltä Nato-maan hallituslähteeltä. Tapausta kuvataan arkaluontoiseksi.

Kovan luokan vakoilupaljastus ei kuitenkaan ollut ainutlaatuinen. Unkarin parlamentin kansallisen turvallisuuden neuvostossa esillä olleiden tietojen mukaan vastaavan tason tapauksia, joissa Venäjän vakooja on paljastettu ja karkotettu, on ollut Unkarissa peräti kymmenkunta vuoden 2010 jälkeen. Jokaisen tapauksen kohdalla on suoritettiin niin sanottu ”hiljainen karkotus”. Eli asiaa ei ole käsitelty avoimesti eikä siitä ole kerrottu mitään julkisuuteen.

Eräs nimettömänä pysyttelevä lähde Unkarin parlamentin kansallisen turvallisuuden neuvostosta toteaa, että hiljaisetkin karkotukset ”voivat olla kivuliaita”. Hänen mukaansa ne ovat ainoa tapa, jolla Unkarin hallinto voi välttää avoimet kahnaukset Moskovan kanssa.

KNBSZ kieltäytyi kommentoimasta vakoojapaljastuksia ja karkotuksia. Vastatiedustelua valvova puolustusministeriö ei vastannut lainkaan kommenttipyyntöihin.