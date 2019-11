Väkivalta poliisia kohtaan raaistunut

Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys, sanoo Poliisijärjestöjen Liitto.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton mukaan väkivalta poliisia kohtaan on lisääntynyt ja raaistunut.

– Työmäärä ja työn kuormittavuus ovat kasvaneet samalla kun henkilöstömäärä on vähentynyt. Riittävä henkilöstömäärä on edellytys poliisien työturvallisuudelle, työssä jaksamiselle ja koko sisäisen turvallisuuden ketjun toimivuudelle, korostaa SPJL:n valtuusto.

Poliisiin kohdistunut väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Samanaikaisesti väkivalta on monimuotoistunut ja raaistunut. Viimeisten kuukausien aikana poliisiin on kohdistunut vakavaa väkivaltaa Jyväskylässä, Porvoossa sekä Kuopiossa. Yksi poliisi on lisäksi loukkaantunut vakavasti liikennevalvontatehtävissä.

Poliisin toisinaan jopa viikoittain kohtaamat väkivaltatilanteet asettavat haasteita työssä jaksamiseen.

– Kenenkään ei pidä sietää väkivaltaa ammattinsa vuoksi, eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä toimintamallina poliisia kohtaan, korostaa Suomen Poliisijärjestöjen Liiton valtuuston varapuheenjohtaja Leena Leppälä valtuuston syyskokouksessa tiistaina Helsingissä.

Poliisin henkilöstömäärä on kuluneiden vuosien aikana vähentynyt. Poliisi suorittaa enemmän hälytystehtäviä kuin aiemmin, entistä vähemmällä henkilöstöllä. Erityisesti pitkien välimatkojen alueella tukipartion saaminen on vaikeaa.

– Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys, painottaa Leppälä.

Viime aikoina on uutisoitu jengiväkivallan lisääntymisestä Ruotsissa. Länsinaapurin lähiöiden tilannetta seurataan huolestuneina. Leppälän mukaan viitteitä vastaavasta kehityksestä on myös Suomessa.

– Suomen on puututtava ongelmiin ajoissa, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre tulee katkaista. Riittävä henkilöstömäärä mahdollistaisi poliisin kyvyn lisätä ennalta estävää toimintaa ja viranomaisyhteistyötä, mikä on omiaan vahvistamaan sisäistä turvallisuutta, hän sanoo.

Leppälän mukaan työmäärän lisääntyminen koskettaa koko sisäisen turvallisuuden ketjua: niin poliisia, Hätäkeskuslaitosta kuin oikeusministeriön hallinnonalaa.

– Tämä näkyy henkilöstön jaksamisessa. Yhä useampi työntekijä uupuu työssään, mikä heijastuu väistämättä kansalaisille tarjottaviin palveluihin. Henkilöstön huoli on otettava vakavasti. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee panostaa tosissaan, hän toteaa.

Maan hallitus on luvannut nostaa poliisien määrää 300:lla yhteensä 7500:aan. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto jatkaa ponnisteluja poliisien määrän nostamiseksi vähintään 7850 poliisimieheen.