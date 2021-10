Vakava varoitus Ruotsin jengeistä: Kuin tulivuori

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukholmassa on lokakuussa sattunut kymmenen ammuskelua.

Jengirikollisuus puhuttaa Ruotsissa. Maassa on poliisin mukaan sattunut tänä vuonna jo yli 270 ammuskelua, ja väkivaltaisuuksissa on kuollut 40 henkilöä. Oppositiojohtaja Ulf Kristersson vertasi rikollisuutta lauantaina ”terrorismiin”, ja maan sisäministeri Mikael Damberg on luvannut tiukempia rangaistuksia ja laajempia valtuuksia poliisille.

Jengrikollisuudesta povataan ensi vuoden valtiopäivävaalien keskeistä teema, ja useat ruotsalaispoliitikot ovatkin ottaneet viime päivien aikana kantaa aiheeseen. Keskustelua on kiihdyttänyt etenkin 19-vuotiaan räppäri Nils ”Einár” Grönberg torstaina tapahtunut murha, joka on yhdistetty jengirikollisuuteen.

Kristersson kuvaili 19-vuotiaan murhaa ”teloitukseksi” puhuessaan moderaattien puoluekokouksessa lauantaina.

Pelkästään Tukholman alueella jengien väliset yhteenotot ovat vaatineet 21 kuolonuhria, Expressen uutisoi. Lokakuussa ammuskeluita on ollut kymmenen. Erityisen huolestuttava tilanne on Tukholman Järvan alueen ympärillä. Alueella tapahtui vuonna 2020 yhteensä 22 ammuskelua.

Lauantaina alueen asukkaat kokoontuivat pohtimaan tilannetta yhdessä tukholmalaisten kunnallispoliitikkojen kanssa. Paikallisen työväentalon projektikoordinattorina työskentelevä Aweiz Abdulkadir kuvailee eskaloitunutta väkivaltaa ”maanalaiseksi, purkautumista odottavaksi tulivuoreksi”.

Abdulkadirin mukaan poliisin vahvuuden kasvattaminen ei riitä ongelman ratkaisemiseksi.

– Tarvitaan rinnakkainen suunnitelma. On iskettävää näkyvää toimintaa, väkivaltaa ja murhia vastaan, mutta on myös panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin ja pohdittava sitä, mikä murhiin johtaa, hän sanoo Expressenille.