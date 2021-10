Jengiväkivalta kiihtyy Ruotsissa – tänä vuonna jo 40 kuollutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri lupaa tiukempia rangaistuksia ja poliisille uusia valtuuksia.

Kiihtyvä jengiväkivalta huolestuttaa Ruotsissa, uutisoi Aftonbladet. Poliisin mukaan Ruotsissa on tämän vuoden aikana sattunut jo yli 270 ammuskelua, ja väkivalta on vaatinut 40 kuolonuhria.

Väkivallan viimeisin uhri on 19-vuotias räppäri Nils ”Einár” Grönberg, joka ammuttiin kuoliaaksi torstai-iltana. Tapaus on järkyttänyt Ruotsia suuresti, ja sisäministeri Mikael Damberg on kuvaillut tapahtunutta ”kauheaksi”.

– Tarkoituksenamme on tiukentaa rangaistuksia ja antaa poliisille uusia keinoja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, Damberg sanoi Aftonbladetin haastattelussa.

Jengiväkivallasta povataan ensi vuoden valtiopäivävaalien keskeistä kysymystä. Oppositiojohtaja, maltillista kokoomusta luotsaava Ulf Kristersson on aikaisemmin kuvaillut väkivaltaa maan ”toiseksi pandemiaksi”.

Asiantuntijat ovat pettyneitä tilanteen eskaloitumiseen. Toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että väkivaltainen trendi olisi kääntymässä.

– On valtava epäonnistuminen, että emme ole onnistuneet ratkaisemaan tilannetta, sanoo tukholmalaisessa nuorisotalo Fryshusetissa työskentelevä kriminologi Camila Salazar.

– Ongelmat ovat monimutkaisia, ja tilanteen parantamiseksi tarvitaan paljon muutakin kuin ankarampia rangaistuksia.

Tukholman seudulla vallitsee poliisin mukaan useita ”konflikteja” eri jengien välillä.