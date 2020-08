”Vain Venäjän hyökkäys voi pelastaa Aljaksandr Lukashenkon”

Ruotsin entinen ulko- ja pääministeri Carl Bildt arvioi, ettei Venäjällä ole paljoakaan toimivia keinoja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkon pitämiseksi vallassa. Lukashenko on ilmoittanut haluavansa keskustella Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Mutta sen lisäksi että Venäjä lähettäisi armeijan aseet räiskyen, sillä ei ole paljoakaan, mitä se voisi tehdä pelastaakseen Lukashenkon, Bildt sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Bildt on jo aiemmin varoittanut Venäjän ahdistavan Valko-Venäjää vaalien jälkeen entistä tiiviimpään suhteeseen, sillä Lukashenkon liikkumatila maiden integraation jarruttamiseen on aiempaa kapeampi. Vaalitulos on saanut myös laajat mielenosoitukset liikkeelle.

– Sotilaallisen läsnäolon lisääminen maassa sijoittuu Venäjän vaatimuslistalla korkealle.

Lukashenko 🇧🇾 now seeks contact with Putin 🇷🇺 in order to get his help to stay in power. But short of sending in the army with guns blazing there isn’t too much 🇷🇺 can do to rescue Lukashenko. https://t.co/7XOujb4bWm

— Carl Bildt (@carlbildt) August 15, 2020