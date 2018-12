”Vähävaraisten lapsiperheiden määrä kolminkertaistunut 20 vuodessa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan lapsiköyhyyteen on puututtava.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan lapsiköyhyys on Suomessa kasvava ongelma, vaikka yleinen tulotaso on noussut. Lapsiköyhyys on tavallisinta yksinhuoltajaperheissä.

– Emme voi ummistaa silmiämme siltä tosiasialta, että meillä on Suomessa köyhyydestä kärsiviä lapsia. Vähävaraisten lapsiperheiden määrä on lähes kolminkertaistunut 20 vuodessa, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Henriksson sanoo.

Nykyään 20 prosenttia yksinhuoltajaperheistä on pienituloisia, kun taas 1990-luvun puolivälissä osuus oli noin 10 prosenttia. Yksinhuoltajien pienituloisuuden syitä ovat muun muassa työttömyys ja tulonsiirtojen leikkaukset.

Henrikssonin mukaan ongelmaan on puututtava.

– Lapsilisän yksinhuoltajalisää tulisi korottaa. Kuitenkin ensisijaisen tärkeää olisi katkaista yksinhuoltajalisän ja toimeentulotuen välinen yhteys. Ei voi olla niin, että toisen tuen noustessa, toinen tuki samanaikaisesti laskee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtio antaa toisella kädellä ja ottaa toisella, hän sanoo.

RKP on ehdottanut vaihtoehtobudjetissaan 45 miljoonan euron lisäystä yksinhuoltajaperheiden aseman parantamiseen.

– Laskelmien mukaan työttömälle yksinhuoltajalle, jolla on kaksi lasta päivähoidossa, jäisi 128 euroa kuukaudessa enemmän rahaa käteen. Tämä korotus auttaisi lapsiperheitä heidän arjessaan sekä auttaisi ennaltaehkäisemään lapsiköyhyyttä, Henriksson sanoo.