Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mia Laiho vaatii lykkäystä sote-uudistuksen toimeenpanon.

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon aikalisää.

Laiho kertoo olevansa huolissaan aikataulun kireydestä ja uudistuksen aiheuttamasta työkurmasta henkilöstölle ja sen riittävyydestä keskellä pahenevaa koronatilannetta.

– Vaarana on koko sote-järjestelmän ajautuminen kaaokseen, lääkärinä aiemmin työskennellyt Laiho varoittaa.

– Ei ole järkevää tehdä massiivisia muutoksia sote-kentälle juuri nyt, kun terveydenhuolto on vahvasti kuormittunut koronapandemian seurauksena ja ihmisten lakisääteisten palvelujen turvaaminen on vaarassa. Tässä tilanteessa on aivan älytöntä syytää rahaa ja sote-henkilöstön työpanosta hallinnollisen valmisteluun, kun paukut pitäisi laittaa ihmisten hoitoon pääsyn turvaamiseen.

Hyvinvointialueet joutuvat nopealla aikataululla vaihtamaan noin 200 000 työntekijän työnantajat, yhteensovittamaan eri kuntien ICT-järjestelmät ja käymään läpi satoja eri sopimuksia. Samanaikaisesti palveluiden pitää jatkua keskeytyksettä ja siten, että potilasturvallisuus tai ihmisten sosiaalipalvelut eivät vaarannu.

– Sote vaatii merkittävän määrän ihmisiä muutoksen valmisteluun, yksittäisellä hyvinvointialueella jopa useita satoja ihmisiä. Hyvinvointialueiden työryhmät vaativat myös eri alojen substanssiosaajia ja nämä työntekijät ovat poissa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyötä. Myös esimiestasolla työn kuormitus on valtava huomioiden myös samanaikaisen koronaepidemian hoito, huomauttaa Laiho.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että hallitus ei poissulje valmiuslain käyttöönottoa, jolla voidaan turvata hoitohenkilökunnan riittävyys joulun vapaiden aikana. Valmiuslaki mahdollistaisi esimerkiksi lääkäreiden ja lomien perumisen. Kynnys sen käyttöön on hallituslähteiden mukaan kuitenkin korkea.

– Ennen kuin näin rajua toimea kuten henkilökunnan työvelvoitetta edes ajateltaisiin otettavan käyttöön, on tehtävä kaikki muut mahdolliset toimet ja erilaiset työvoimaa syövät hallinnolliset muutokset ja hankkeet on laitettava jäihin, Laiho vaatii.

– Sote-henkilöstöä ei riitä tälläkään hetkellä kentälle vaan koko sote-sektori kärsii merkittävästä työvoimapulasta. Työpanosta tarvitaan kaikkien muiden sairauksien hoidon ja hoivan lisäksi koronan jäljitykseen, testaukseen ja hoitoon. On epäeettistä asettaa hallinnollisten muutosten valmistelu ihmisten hoidon edelle.

Laihon mukaan päätöksiä sote-muutoksen toimeenpanon siirtämisestä tarvitaan pikaisesti. Myös vaikea hoitovelkatilanne odottaa ratkaisuja.

– Koronaepidemia ei osoita rauhoittumisen merkkejä, henkilöstöpula on huutava ja hoitojonot ovat kasvaneet sekä somaattisella että psykiatrisella puolella. Liikutaan jo todella vaarallisilla vesillä ihmisten lakisääteisten palveluiden turvaamisen osalta. Tämä ei ole oikea aika isoille järjestelmämuutoksille, hän sanoo.

– Ihmisten palvelujen turvaaminen ja terveyden suojeleminen on pystyttävä priorisoimaan hallinnollisten muutosten edelle.