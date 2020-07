Uutistoimisto kirjoittaa Musta isolla, valkoinen pienellä

Uutistoimisto Associated Press (AP) on ilmoittanut uusista linjauksistaan, jotka pohjautuvat George Floydin kuoleman herättämään tasa-arvokeskusteluun.

AP ilmoitti kesäkuussa kirjoittavansa musta-sanan isolla, kun sitä käytetään etnisyyden ja kulttuurin kontekstissa. Maanantaina tehdyn lisäyksen mukaan valkoinen-sanalle ei anneta samaa kohtelua.

Uutistoimiston mukaan valkoihoisilla on vähemmän yhteistä historiaa ja kulttuuria, eivätkä he ole kokeneet samankaltaista ihonväriin perustuvaa syrjintää.

The National Association of Black Journalists -järjestö on suosittanut, että myös valkoinen-sana tulisi kirjoittaa isolla.

AP:n mukaan journalismin on huomioitava rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet, jotka liittyvät ihmisen ihonväriin. Valkoinen-sanan kirjoittaminen isolla ”kuten valkoisen ylivallan kannattajat tekevät” loisi kuitenkin uutistoimiston mukaan ”riskin näiden uskomusten hienovaraisesta tukemisesta”.

AP:n linjoilla ovat myös Columbia Journalism Review, Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News ja Chicago Tribune.

– Valkoisuus ei edusta jaettua kulttuuria ja historiaa samalla tavoin kuin tummaihoisuus, New York Times linjasi heinäkuun 5. päivänä.

Yhtäläisen kirjoitusasun puolella ovat CNN, Fox News ja San Diego Union-Tribune. Niiden mukaan termit on loogista kirjoittaa samalla tavoin kuin aasialaisiin, latinoihin ja muihin etnisiin ryhmiin viittaavat sanat. CBS News kertoo kirjoittavansa valkoisen isolla paitsi silloin, kun viitataan ääriryhmiin tai ”valkoiseen etuoikeuteen”.

AP:n linjaus on herättänyt arvostelua, sillä pienellä kirjoitetun valkoinen-sanan katsotaan viittaavan siihen, että kyseessä on ”oletusrotu”.

– Valkoisuus pysyy näkymättömänä, ja kuten kaikkien valtarakenteiden suhteen, sen näkymättömyys pitää yllä sen valtaa, Chicagon yliopiston sosiologi Eve Ewing toteaa.

