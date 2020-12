Uudelle koronarokotteelle myyntilupa Britanniassa

Britannian terveysviranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca-yhtiön kehittämälle koronavirusrokotteelle.

Jo toisen rokotteen hyväksymisen toivotaan vauhdittavan huomattavasti rokotteiden jakelua. Annoksia on tilattu sata miljoonaa kappaletta, joka riittää 50 miljoonan ihmisen rokottamiseen kahdessa erässä.

Oxfordin-AstraZenecan vektorirokotetta voi säilyttää tavallisessa jääkaapissa, mikä tekee siihen liittyvästä logistiikasta huomattavan helppoa. Pfizerin ja BioNTechin RNA-rokotteen säilyttäminen edellyttää 70 pakkasastetta ja Modernan rokote noin 20 pakkasastetta.

BBC:n mukaan jo yli 600 000 ihmistä on saanut Britanniassa koronavirusrokotteen. Infektioiden määrä on ollut viime päivinä nopeassa kasvussa muun muassa Lontoon alueella uuden virusmuunnoksen seurauksena.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan rokotteet ovat ensisijainen keino pandemian lopettamiseksi.

– Nyt meidän täytyy pitää hermomme kurissa, jotta selviämme tästä yhdessä, Hancock kirjoittaa Twitterissä.

Brilliant to end 2020 with such a moment of hope: the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine has today been authorised for use by @mhragovuk

The #coronavirus vaccine is our way out of the pandemic – now we need to hold our nerve while we get through this together.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020