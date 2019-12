USU: Puolet suomalaisista uskoo Sanna Marinin onnistuvan pääministerinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurinta luottamus on vanhimmissa ikäluokissa.

Sanna Marinin (sd.) onnistumiseen pääministerinä uskoo 51 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista, selviää Uutissuomalaisen teettämästä tutkimuksesta. Vastaavasti vajaa kolmasosa suomalaisista ei usko Marinin onnistumiseen ja 20 prosenttia ei osaa sanoa, miten kysymykseen suhtautuu.

– Tulokset kertovat siitä, kuinka positiivisesti suomalaiset suhtautuvat uuteen pääministeriin, vaikka epäilyksiä on kuultu Suomesta ja ulkomailta, Helsingin yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen toteaa.

Puolueista Marinin onnistumiseen uskovat eniten SDP, Vihreät sekä Vasemmistoliitto, joissa kaikissa Marinin onnistumiseen uskovia on vähintään 70 prosenttia. Usko on suurin Marinin omassa puolueessa SDP:ssä, jossa 85 prosenttia on Marinin onnistumisen kannalla.

Kokoomus ja keskusta suhtautuvat myös enemmän luottavaisesti kuin epäilevästi Mariniin. Kokoomuksesta 47 prosenttia uskoo ja 40 prosenttia ei usko Marinin onnistumiseen, Keskustasta vastaavasti 55 uskoo ja 36 ei. Epäilevimmin Mariniin suhtautuvat perussuomalaiset, joista pääministerin onnistumiseen ei usko 58 prosenttia uskoo 22 prosenttia.

– Jopa kokoomuksen ja keskustan joukoissa uskotaan, että hän handlaa homman. Perussuomalaiset epäilevät, ja siellähän epäuskoa on vahvasti rummutettu, Palonen toteaa.

Yleisesti naisten usko (55) Mariniin on suurempaa kuin miesten (46). Kaikissa ikäryhmissä Mariniin uskovia on enemmän kuin niitä, jotka eivät usko, mutta suurinta se on yli 70-vuotiaiden ryhmässä, joista Marinin onnistumiseen uskoo 59 prosenttia.

– Vanhimmat sukupolvet ovat nähneet niin monta heitä seurannutta sukupolvea, jotka ovat pärjänneet. Ehkä he ajattelevat, että miksipä eivät nyt nämä. Hyvä, että nuorilla on valta, Palonen pohtii.

Yleinen luottamus edustukselliseen demokratiaan on myös korkeampaa vanhemmissa ikäluokissa, Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund huomauttaa.

Se, mitä pääministerin onnistumisella tarkalleen tarkoitetaan, ei määritelty gallup-kysymyksessä ja se voikin käytännössä tarkoittaa monia seikkoja.

– Pääministerin ensisijainen tehtävä on hallituksen johtaminen joukkueena ja koossa pitäminen. Toisena on hallitusohjelman tavoitteiden ajaminen ja kolmannella sijalla oman puolueen kannattajien tavoitteiden ajaminen, Grönlund toteaa.

– Kuitenkin yksi onnistumisen kriteeri olisi myös se, miten saadaan hallituksesta ulos erilaiset äänet ja keskustelu niiden välillä, Palonen sanoo.