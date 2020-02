USU: Vanhusten hoidosta neljä kertaa useammin kanteluita

Suuri osa viime vuonna käsittelyyn tulleista ilmoituksista on vielä ratkaisematta.

Vanhustenhoidosta tehtyjen kantelujen ja epäkohtailmoitusten määrä lähes nelinkertaistui Valvirassa viime vuonna, kertoo Uutissuomalainen. Vuonna 2019 kanteluita ja epäkohtailmoituksia tuli vireille 877, kun vuonna 2018 luku oli 236.

Kantelut ovat asiakkaiden tai heidän omaistensa kirjallisia yhteydenottoja, joissa epäillään hoidon tai hoivan epäasianmukaisuutta. Epäkohtailmoitukset tulevat hoivakotien henkilöstöltä, muista toimintayksiköistä tai muilta viranomaisilta.

Kantelujen ja epäkohtailmoitusten lisääntyminen viime vuonna johtui Valviran lakimiehen Niina Rytilahden arvion mukaan siitä, että vanhustenhoidon ongelmat ovat olleet laajasti esillä mediassa.

– Ihmiset ovat rohkaistuneet kertomaan. Joskus meille Valviraan tulee puheluja, joissa henkilö epäröi kantelun tekemistä, koska pelkää saavansa sen vuoksi huonompaa hoitoa tai hoivaa, Rytilahti kommentoi Uutissuomalaiselle.

Viime vuonna Valviran käsittelyyn jääneistä vanhustenhoidon kanteluista ja epäkohtailmoituksista suuri osa on Uutissuomalaisen mukaan vielä ratkaisematta. Valviran ylijohtajan Markus Henrikssonin mukaan kriisiksi kuvailtu tilanne ei ole vielä ohi.

– Valvonnan tilannekuva on, että tilanne on edelleen päällä. Meillä on positiivisia signaaleja siitä, että paljon hyviä korjaamistoimenpiteitä on monissa yksiköissä tehty. Toisaalta meillä on valvonnan havaintoja, että on edelleen aivan liian monta toimintayksikköä, joissa tilanne ei ole riittävän hyvä, Henriksson sanoo Uutissuomalaiselle.

Valvira ei käsittele kaikkia sinne tehtyjä kanteluja ja epäkohtailmoituksia itse, vaan siirtää aluehallintovirastoille (aveille) niiden toimivaltaan kuuluvat tapaukset. Viime vuonna Valvirassa tuli vireille koko sosiaalihuollosta kanteluina ja epäkohtailmoituksina 1 056 asiaa, joista noin puolet eli 536 siirrettiin aluehallintovirastoille. Edellisvuonna vastaavia tapauksia tuli vireille 550, ja niistä siirrettiin aveille 172.