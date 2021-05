Useita raketti-iskuja Israeliin, sireenit soivat kaupungeissa

Palestiinalaisten Hamas-järjestö on ampunut ainakin seitsemän rakettia Jerusalemiin ja Bet Shemeshiin Temppelivuorella sattuneiden yhteenottojen jälkeen.

Times of Israel -lehden mukaan hälytyssireenit ovat soineet maanantai-iltana useilla Israelin paikkakunnilla. Sderotin kaupungin ympäristöön ammuttiin neljä eri rakettikeskitystä puolen tunnin sisällä. Loukkaantumisista ei ole toistaiseksi tietoa.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan yksi raketti torjuttiin ja loput räjähtivät avomaastossa. Islamilaisen Jihadin aseellisena siipenä toimiva al-Qudsin prikaatit kertoo ampuneensa 30 rakettia Sderotin alueelle.

Ainakin yksi asuinrakennus on vaurioitunut Jerusalemin esikaupunkialueella.

ISD:n mukaan Gazan alueelta on myös ammutti Israelin puolelle ainakin yksi panssarintorjuntaohjus. Myös Israelin parlamentti Knesset on evakuoitu.

🚨 A barrage of rockets is being fired toward southern Israel right now 🚨

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021