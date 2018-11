Useat maat uhkaavat vetäytyä Interpolista

Kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin johtajien on määrä päättää keskiviikkona järjestön uudesta puheenjohtajasta. Pääehdokkaina ovat Interpolin eteläkorealainen virkaa tekevä johtaja Kim Jong-yang ja venäläinen kenraalimajuri Aleksandr Prokoptšuk.

Järjestön entinen kiinalaisjohtaja Meng Hongwei katosi syksyllä kesken virkakautensa.

Erityisesti Prokoptšukin mahdollinen valinta on herättänyt huolta Interpolin politisoitumisesta. Kansalaisjärjestöt ovat varoittaneet, että Venäjä voisi käyttää asemaa toisinajattelijoiden vainoamiseen. Kreml on kertonut tukevansa täysin kenraalimajurin ehdokkuutta.

Liettuan parlamentti äänesti tiistaina yksimielisesti aloitteesta, jonka mukaan maa harkitsee Interpolista eroamista, jos Prokoptšuk valitaan tehtävään.

Ylen mukaan myös Ukraina on ilmoittanut pitävänsä Venäjän mahdollista puheenjohtajuutta ”absurdina”.

BREAKING: Lithuanian Parliament votes 88-0 to immediately consider withdrawing from Interpol, along with other democratic countries, if Russian candidate Prokopchuk is elected as head of Interpol https://t.co/udPNleQwWh

— Bill Browder (@Billbrowder) November 20, 2018