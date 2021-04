Usean maan Nato-hävittäjät estivät Venäjän koneita Itämerellä

Naton hävittäjät Viron, Liettuan ja Puolan tukikohdista nousivat tiistaina Itämeren ylle ottamaan vastaan Venäjän hävittäjiä, pommittajia ja valvontakoneita. Toiminta oli laajempaa kuin aiemmin on julkisuudessa kerrottu.

Eräillä Venäjän sotakoneista ei ollut transponderin signaali päällä eikä niiden lentosuunnitelmaa oltu kerrottu. Käytäntöjä pidetään lentoriskeinä.

Liettuasta ja Virosta nousivat venäläisiä vastaanottamaan Naton tiedotteen mukaan Italian ja Saksan Eurofighterit. Puolasta ja Tanskasta ilmaan tulivat F-16-koneet.

Itämerellä liikkui kaksi Venäjän TU-160 -pommittajaa, joita saattoivat SU-27- ja SU-35-hävittäjät. Ne olivat yhteydessä Venäjän A-50-kontrollikoneeseen, jolla myös oli hävittäjiä saattajina.

Pommittajat pysyivät kansainvälisessä ilmatilassa ja palasivat Venäjälle noin kolmen tunnin kuluttua.

Myös Suomen ilmavoimien mukaan torstaina aamupäivällä suoritettiin operatiivinen tunnistuslento.

